Qué pasó con la China Suárez que no está en la serie El Barro: "Mi mayor miedo es ir a la cárcel"

La China grabó su participación especial con un personaje de prostituta vip pero no aparece en esta primera temporada estrenada. El elenco del debut está compuesto por Ana Garibaldi,Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Pero falta María Eugenia quien supo promocionar en sus redes sociales, que sería parte de la historia.

"Desde la producción y Netflix querían que La China esté desde el inicio, desde el capítulo uno, pero como las grabaciones empiezan el 2 de julio y ella termina de grabar La Bastarda para Disney + en agosto, debieron adaptar el guion para que ingrese con un personaje contundente", contaron, sobre el motivo por el que la China comenzó a grabar después de lo previsto.

Pero los tiempos no dieron y Suárez se quedó afuera de la primera seguidilla de capítulos creados por Sebastián Ortega. La serie se desarrolla en “La Quebrada”, una cárcel de mujeres donde se exploran los vínculos, conflictos y desafíos que enfrentan las reclusas. La trama se centra en la historia de cinco mujeres que crean un lazo único tras un accidente mortal. Sin embargo, la corrupción y las luchas de poder dentro de la prisión amenazan con destruir su unión.

¿Y LA CHINA DÓNDE ESTÁ?

Esta primera temporada que está en vigencia desde el pasado 14 de agosto, tiene destaque puntuales en cuanto a figuras de gran popularidad como lo Zenere y María Becerra. Y, posiblemente, considerando que la China no llegaba a las primeras grabaciones, decidieron dejar su participación especial para la segunda entrega, considerando que la ficción tendrá varias temporadas.

"Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo, se llama Nicole, pero no me dejan contar mucho. Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa", había contado Suárez, durante una conferencia de prensa, sobre el desafío laboral que tenía por delante. Y que luego se supo que se trataba de rol en El barro.

