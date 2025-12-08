El preocupante motivo por el que Flavio Mendoza quedó varado en un aeropuerto

“Varados en el aeropuerto de Mendoza con @solbayonaok. Hay alguien que se enteró que estábamos nosotros y llamó con una amenaza de bomba”, publicó Flavio, para dar a conocer la problemática, en su cuenta oficial de Instagram. "Es rarísimo porque nos evacuaron... Y todos se quedaron adentro del aeropuerto".

"Yo le dije a Sole que nos vayamos a la calle, que si explotaba estábamos ahí y que nos iba a caer encima. Entonces, nos fuimos a la calle... Después, nos dijeron que podíamos entrar, raro...".

"Mi hijo me está esperando, que a ver a Boca, que perdió y está llorando. Así que somos como unas desgraciadas varadas", bromeó, Mendoza, capitalizando el tiempo perdido, junto a Bayona.

LA CONFESIÓN MÁS ÍNTIMA DE FLAVIO

"Mi abuso fue, justamente, a la edad que tiene Dio ahora: entre siete y ocho años. Dio me hizo resolver muchas cosas de la infancia, y entender montones de cosas, como que tendría que haber hablado muchas cosas que no hablé por miedo, por vergüenza, por inseguridad. Me sentí muy mal porque yo dejé que esa persona siguiera caminando por la calle cuando fue un abusador al que yo tendría que haber parado", contó Flavio, algunas semanas atrás.

"Cuando fui creciendo, esta persona era cercana y si abusó de mí a esa edad, siguió abusando. Luché con muchos fantasmas y muchas tormentas. Por eso este show, el Circo del Ánima, que ahora termina, tiene que ver con las tormentas: siempre atravesamos tormentas. Y esa fue una tormenta muy heavy para mi vida", se sinceró, Mendoza.