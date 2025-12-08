Roberto García Moritán se separó otra vez y... ¿nueva novia?

En el programa "Infama" en América TV, el periodista Oliver Quiroz explicó que el motivo principal que llevó al final de la pareja fue la diferencia en sus proyectos de vida, fundamentalmente al tema de la paternidad "Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo y él, lamentablemente, no, porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos".

MORI

La negativa por parte del exfuncionario habría sido motivo suficiente para que la relación no prosperara, teniendo en cuenta la edad de la periodista (42 años) que aumentaría la dificultad que tiene las mujeres para concretar su deseo de ser madres.

Pero, otra de las versiones señalan que el fin del noviazgo entre García Moritán y Crivocapich fue porque el exmarido de "Pampita" ya se encontraría iniciando de una nueva relación con la extenista Gisela Dulko, exesposa del entrenador Fernando Gago con quien tuvo tres hijos.

“Moritán y Dulko iniciando romance” publicó el periodista Ángel de Brito en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram.

image

Sin embargo, el resto del panel de "Infama" dudó sobre esta información, incluso la panelista Laura Ubfal aportó un detalle que llamó la atención de sus compañeros “Gisela es la íntima amiga de Milagros Brito, la exmujer de García Moritán”.

Por el momento, ninguno de los protagonistas negó o afirmó el vínculo.