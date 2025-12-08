MasterChef Celebrity: todos contra el Turco

Durante los sesenta minutos que los que los concursantes tuvieron para la preparación, el Turco Husaín chicaneó a sus compañeros diciéndoles mal las cantidades de los ingredientes para llevar a cabo la receta. "La competencia empieza hoy con el Turco" fue contundente Evangelina Anderson.

Embed

Finalmente, llegó el momento en que los tres jurados debían probar los platos elaborados por los participantes, y el primero en pasar al frente fue el Turco Husaín. Luego de probar el plato, Damián Betular reconoció que era "una caricia al paladar" y que es "glorioso" el agregado que le hizo al paté de tamizarlo.

Pero, cuando pasó al frente Marixa Balli, dejó al descubierto a su compañero, porque no había compartido el detalle que había que tamizar el paté con el resto de los participantes. "Si lo hubieras tamizado hubiera sido extraordinario, lamento que tus compañeros no hayan compartido esa información" sentenció el chef pastelero.

Esta situación generó que, a medida que fueran pasando los participantes para presentar sus platos, el conflicto fuera creciendo y creciendo, dando comenzó a las bromas y los cruces. "El Turco se lo guardó para él" dijo Eugenia Tobal después de la devolución del jurado y Wanda Nara la apuró "Arreglá tus cuentas con el Turco, yo creo que te debe una".

image

Momi Giardina fue otra de las participantes que no dudó en quejarse del exfutbolista, que le comentó al jurado que el Turco es un fantasma porque no le dio nada de data. El Turco intentó defenderse afirmando que le avisó a Evangelina Anderson y a Momi, aunque las dos negaron que fuese cierto.

Cuando Maxi López presentó su plato, los chefs le hicieron la pregunta de la noche "¿Este paté está tamizado? A la vista se nota que no, pero era obvio que tenía que preguntar", fue entonces el exfutbolista aseguró frente a las cámaras que se ganó muchos enemigos esta noche.

Como era de imaginar, cuando Evangelina Anderson presentó su plato, le preguntaron si había tamizado el paté y ella reveló "Yo lo iba a tamizar, preguntó y me dijeron que no " entonces Wanda volvió a sembrar discordia, asegurando que "Esa es la peor de las traiciones".