¿Qué participante de MasterChef Celebrity no aguanta más al jurado?

La actriz Julia Calvo se sinceró sobre su relación con el jurado del programa que conduce Wanda Nara y dejando al descubierto un momento fuerte de la competencia que no llegó a verse al aire y exponiendo que ella no es la primera en sentirse incómoda con el jurado, integrado los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

JULIA CALVO

A las declaraciones que anteriormente realizaron "la reina de la Cachaca" Marixa Balli, la actriz EugeniaTobal y la periodista Sofi Martínez, ahora se suman las de Julia Calvo.

La actriz Julia Calvo recordó un cruce que tuvo -en plena grabación- con el chef Germán Martitegui y que todavía no se vio en el programa “Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué sé yo. Lo miré como diciendo "Me parece un verso la palabra emplatar". Y él me dice "Pero existe" y yo le hago (hace el gesto de no)” contó entre risas.

Julia Calvo también reconoció que la exigencia de los tres jurados de "MasterChef Celebrity" suele ponerla especialmente nerviosa “Cada vez que voy allá adelante digo "Ay que le guste, que le guste algo".

Sobre el final de la nota y ante la propuesta de los integrantes del streaming "No tan Pronto", que le dirija unas palabras a Germán Martitegui, la actriz Julia Calvo optó por hacerlo en inglés y con un tono distendido “No te preocupes, sé feliz… Yo creo que se tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible. Pero dale, relajá, flui”.