Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul: cuándo será la boda

"Me caso. Les voy a estar mostrando todo”, dijo la cantante por primera vez y compartió un largo video que revolucionó las redes sociales.
La cantante Tini Stoessel sorprendió a todos al confirmar su compromiso y su futuro casamiento con Rodrigo De Paul con un video que revolucionó las redes sociales y prometió "mostrar todo" el proceso camino al altar que, según los rumores, será el 19 de diciembre de este año.
"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió la cantante en un video que publicó en su cuenta de Instagram.
"Es mi primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día y nada, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, les voy a ir mostrando absolutamente todo", contó al principio.
El video muestra un momento íntimo de Tini Stoessel a bordo de un jet privado junto a una amiga y su perrita, mientras viajan con destino a París para su primera prueba de vestido de novia. En el mismo, revela que usará un diseño de la casa de moda Ludovic de Saint Sernin para su día especial.
"Me traje la cámara, el celular... lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan, pero es lo que hay", adelantó.
En las imágenes, Tini aparece haciéndose rutinas de skincare con mascarillas faciales, peinándose y haciéndose trenzas con la ayuda de su amiga, previo a dirigirse a su primera prueba. Después de ello, mostró un primer plano de su reacción viendo el vestido.
Una vez finalizada la prueba de vestido, tuvo una llamada con su futuro esposo Rodrigo de Paul, en la que le confiesa su emoción con respecto a lo vivido. "Amor increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Medio que me lo probé", se la escucha en el video. "No te puedo mostrar nada aparte, es una locura que me está pasando", confiesa.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven un gran presente, a cuatro años del inicio de su relación, allá por mediados de 2022. La confirmación llegó con unas fotos juntos en Ibiza, España. Luego de la consagración de la Selección Argentina en Qatar, en agosto de 2023 anunciaron su separación.
De todos modos, a inicios de 2025 retomaron su relación, primero con un perfil muy bajo. Recién volvieron a intercambiar románticos mensajes en redes en octubre, cuando ella realizó sus shows Futttura en Tecnópolis.
Y en este 2026, ya con los rumores de casamiento instalados, ella lo acompañó en todo el camino de la Selección en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.
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