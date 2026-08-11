Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul: cuándo será la boda

"Me traje la cámara, el celular... lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan, pero es lo que hay", adelantó.

En las imágenes, Tini aparece haciéndose rutinas de skincare con mascarillas faciales, peinándose y haciéndose trenzas con la ayuda de su amiga, previo a dirigirse a su primera prueba. Después de ello, mostró un primer plano de su reacción viendo el vestido.

Una vez finalizada la prueba de vestido, tuvo una llamada con su futuro esposo Rodrigo de Paul, en la que le confiesa su emoción con respecto a lo vivido. "Amor increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Medio que me lo probé", se la escucha en el video. "No te puedo mostrar nada aparte, es una locura que me está pasando", confiesa.

Es la historia de un amor

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven un gran presente, a cuatro años del inicio de su relación, allá por mediados de 2022. La confirmación llegó con unas fotos juntos en Ibiza, España. Luego de la consagración de la Selección Argentina en Qatar, en agosto de 2023 anunciaron su separación.

De todos modos, a inicios de 2025 retomaron su relación, primero con un perfil muy bajo. Recién volvieron a intercambiar románticos mensajes en redes en octubre, cuando ella realizó sus shows Futttura en Tecnópolis.

Y en este 2026, ya con los rumores de casamiento instalados, ella lo acompañó en todo el camino de la Selección en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.