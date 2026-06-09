Alejandro Fantino dejó Carnaval a días del escándalo con Viviana Canosa

El cruce de Fanrtino con Viviana Canosa

¿QUÉ PASARÁ CON FANTINO EN CARNAVAL?

A pocos días de su conflicto en público con Viviana, compañera de Cónclave, el programa del que también participaban Jorge Rial y Fabián Doman, Alejandro aprovechó una nueva oportunidad laboral para "dar un paso al costado". Por lo menos, así está planeado por un tiempo.

"Decidimos con los chicos del streaming frenar mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial, entrado julio", contó el propio Fantino, en primera persona. "Las puertas están abiertas, sin ningún problema, por si da para volver a hacer algo juntos más adelante", dijo el conductor, dejando en claro que, al mismo programa, no vuelve.