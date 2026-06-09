Alejandro Fantino dejó Carnaval a días del escándalo con Viviana Canosa

El conductor se fue de Cónclave después del difícil cruce al aire que tuvo con su compañera, quien se mostró enojada porque él habló de psicopatía.
Alejandro Fantino aprovechó un nuevo presente laboral para desligarse de Cónclave, el programa de streamig en Carnaval, en el que días atrás tuvo un fuerte cruce al aire con Viviana Canosa, con quien compartía programa. El conductor, con más de veinticinco años en el medio, aprovechó una nueva oferta para "irse por la puerta grande".
"No será parte de este streaming después de lo que fue su cruce al aire con Viviana Canosa", anunció Marina Calabró, al frente de PrimiciasYa, el nuevo programa de las tardes de América, junto a Luis Ventura. Y luego de exponerse la noticia, se conoció la palabra del presentador quien explicó los motivos de su alejamiento.
"Firmé un contrato con El Observador de Uruguay para cubrir todo el Mundo", contó el propio Alejandro, acuerdo que venía gestionando en las últimas semanas, y que lo devolverá, de alguna forma, a sus raíces, el periodismo deportivo, por lo menos durante el tiempo que dure la Copa del Mundo.
"Esto significa que hasta el 19 de julio voy a estar más tiempo en Montevideo que en Buenos Aires, y con alguna posibilidad de irme al Mundial", adelantó Fantino, sobre cómo serán sus próximas semanas, de cara a que faltan horas para que comience el evento deportivo más grande del mundo.
A pocos días de su conflicto en público con Viviana, compañera de Cónclave, el programa del que también participaban Jorge Rial y Fabián Doman, Alejandro aprovechó una nueva oportunidad laboral para "dar un paso al costado". Por lo menos, así está planeado por un tiempo.
"Decidimos con los chicos del streaming frenar mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial, entrado julio", contó el propio Fantino, en primera persona. "Las puertas están abiertas, sin ningún problema, por si da para volver a hacer algo juntos más adelante", dijo el conductor, dejando en claro que, al mismo programa, no vuelve.
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