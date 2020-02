Es que tanto la hija como el hermano de la ex conductora radial se encargaron de instalar la hipótesis de que Natacha habría sido asesinada, ya que algunos meses antes había denunciado en el programa de Mirtha Legrand una red de pedofilia y prostitución que involucraba a varias personas poderosas del ambiente futbolístico y de la farándula argentina.

En ese sentido, Ulises remarcó: "Aún no le encuentro explicación" a lo que ocurrió el pasado 23 de febrero de 2019, cuando fue hallado el cuerpo sin vida de su hermana en la suite de invitados del salón de fiestas Xanadú, de Villa La Ñata. "Nadie fue humano esa noche. Estuvo con monstruos, que le hicieron todo lo peor: abandono de persona, hurto porque uno le robó el celular, tampoco la socorrieron rápido, nadie llamó a la ambulancia rápido, tardaron cuarenta minutos en llamarla; es dejar morir a una persona y todos son responsables de eso", aseguró en diálogo con Ciudad.com.

Al mismo tiempo que insistió en que "la mataron, para mí le pusieron algo en la bebida. A ella le aparece cocaína en el estómago y eso es cuando lo ingerís vía oral y es imposible que mi hermana coma cocaína" y advirtió que "no se va a hacer Justicia porque vivimos con una justicia corrupta".

En tanto, Antonella manifestó que desde que está "en esta lucha por saber qué pasó con mi mamá siento que me corren todo el tiempo, no me dan respuestas, siento que me boludean".

"Si no se supo qué pasó con un tema tan delicado como el de Alberto Nisman, no se va a saber lo de mi vieja. Siento que estoy luchando sola con mi familia, contra viento y marea", concluyó la joven visiblemente ofuscada por las demoras en la investigación.

ADEMÁS:

Luli Salazar no reemplazará a Virginia Gallardo en Polémica en el Bar

A 15 años de la muerte de Pappo, uno de los más grandes del rock argentino