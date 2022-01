El show de "Malevo" se canceló en Mar del Plata

Las críticas respecto a este show eran positivas y lideraba el ranking de recaudación de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) pero finalmente, el pasado jueves terminó de manera abrupta su temporada.

En diálogo con la prensa, Matías Jaime explicó que están pasando un “momento terrible” con la compañía y denunció que “venimos con una producción estafadora. Lo digo así abiertamente. Nos trajeron a base de promesas. Una producción inexistente, insolvente”.

Y agregó: “No tuvimos promoción, no tuvimos ni siquiera los alimentos, no tuvimos la cobertura médica, no están pagados los alquileres, no están pagados los proveedores que necesitamos para sacar adelante todo. No puedo continuar yo, tengo que llevarme a la gente a casa”.

La producción que llevó al grupo de malambo a Mar del Plata sería la misma que trabajó en los shows anteriores, que tuvieron lugar en el Teatro Liceo (Buenos Aires), donde también hubo deudas impagas.

El comunicado que brindó Malevo

Ante la abrupta finalización del show, la compañía informó a través de un comunicado en sus redes sociales que no continuarán con el espectáculo por motivos completamente ajenos a ellos.

“Pedimos disculpas al público por todos los inconvenientes generados por esta situación. Aquellas personas que hayan comprado sus entradas, desde ya, podrán solicitar el reembolso al teatro”, agregaron en el escrito.

“Nos quedamos con los buenos recuerdos y con la tranquilidad de haber entregado todo lo mejor de nosotros, como artistas, como personas y como compañía, no sólo para ofrecer un gran espectáculo sino también para que el mismo continúe en cartelera, lo cual, muy a nuestro pesar, no puede suceder”, finalizó el comunicado.