Se negó al test de alcoholemia porque su auto estaba estacionado y la Justicia le dio la razón

Control de tránsito.webp

La defensa del acusado sostuvo que su cliente se encontraba dentro del auto detenido y con el motor apagado lo que hacía imposible imputarlo y realizarle el test.

Esta causa viene desde el 1° de julio, donde se labraron dos actas, una por negación a realizar el control de alcoholemia y otra por estacionar en contramano. Al conductor se lo había multado por ambas, pero finalmente la Cámara de Apelaciones y Garantías anuló la primera.

En la resolución que se emitió esta semana, los jueces confirmaron parcialmente la sanción por estacionar en contramano sancionando al conductor con una multa de $254.496,16.

En el fallo se expresa: "Lo que observo en el presente no es una cuestión de nulidad, como entendió la magistrada de origen, sino, antes bien, un asunto de valoración probatoria. Si la primera sentenciante, consideró que el plexo cargoso no alcanzaba el poder convictivo suficiente para condenar al encartado, debió haberlo absuelto, como bien apuntó el recurrente, más no declarar la nulidad parcial del pronunciamiento de faltas y ordenar el reenvío de las actuaciones para darle una segunda oportunidad a la administración de mejorar la acusación, como hizo finalmente".