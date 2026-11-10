Cuando llegó el momento de presentar el rogel ante los jurados, la torta de la China Ansa generó sorpresa porque había elaborado diez capas en lugar de las ocho pedidas originalmente. Germán Martitegui valoró el esfuerzo pero cuestionó el merengue porque le recordaba “un marshmallow”, por su parte, Maru Botana fue más generosa con su devolución “Con todo lo que pasaste, está perfecto, pensé que no ibas a llegar a presentar ni dos capas”.

Finalmente, la periodista Luciana Geuna fue la elegida para subir al balcón y salvarse de la Gala de Eliminación tras la deliberación del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.