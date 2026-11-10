En la noche de última chance Josefina vivió un colapso emocional mientras preparaba su torta rogel, acusó a Karina Mazzocco de “afanarle” un disco de masa.
El desafío de la Noche de Última Chance en MasterChef Celebrity fue elaborar una torta rogel de ocho capas de dulce de leche con merengue suizo rosa, una preparación de alta complejidad técnica propuesta por Maru Botana. La elaboración no sólo puso a prueba la habilidad culinaria, sino también la resistencia emocional de los participantes.
Josefina "La China" Ansa distribuyó sus discos de masa en los hornos de Juli Poggio, Luciana Geuna, Karina Mazzocco, Edith Hermida, Rocío Robles y Lizy Tagliani pero, con el tiempo agotándose, entró en crisis y admitió “Tengo un disco en cada horno… Estoy frágil”. Maru Botana se acercó a contenerla y le pidió que no llorara, mientras la guiaba para avanzar pero la participante le explicó llorando “Yo soy así. Me angustio si a mi hijo le va mal y me angustio si no se me pone el bollo como tiene que estar”. Juli Poggio también la asistió una vez que terminó su propia preparación. La participante, que se autodefinió como “ciclotímica”, recuperó ánimo cuando empezaron a salir discos “más o menos crocantes con un lindo color”.
Pero el "drama" de La China Ansa no terminó ahí, porque antes de armar la torta notó que le faltaba uno de sus discos y no tardó en apuntar a una responsable. “¡Chicos, alguien me afanó mi disco del horno!” gritó y le preguntó directamente a Karina Mazzocco “Che, me falta uno. ¿Dónde fue a parar? ¿Te sobró uno, Kari?”. La periodista le respondió “Yo no sé, pude haber sido yo”, en medio del caos de las estaciones y los hornos compartidos.
Más tarde, al volver a su estación, Josefina Ansa retomó el tema en tono de broma “Te la robaste… ¡mentira, Kari!” pero Mazzocco no lo tomó con la misma liviandad y reaccionó molesta “China tramposa, va a quedar que soy una ladrona, ahora no te doy un abrazo”. Desde su estación, Edith Hermida observó el intercambio y lanzó sin filtros “No se hacen cargo, son dos falsas”.
Cuando llegó el momento de presentar el rogel ante los jurados, la torta de la China Ansa generó sorpresa porque había elaborado diez capas en lugar de las ocho pedidas originalmente. Germán Martitegui valoró el esfuerzo pero cuestionó el merengue porque le recordaba “un marshmallow”, por su parte, Maru Botana fue más generosa con su devolución “Con todo lo que pasaste, está perfecto, pensé que no ibas a llegar a presentar ni dos capas”.
Finalmente, la periodista Luciana Geuna fue la elegida para subir al balcón y salvarse de la Gala de Eliminación tras la deliberación del jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.
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