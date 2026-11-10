El ciclo también contará con la participación de “La Valentín Gómez”, la banda de música que acompaña Moldasky, que aportará al desarrollo del programa con intervenciones musicales y una identidad propia al formato.

A través de sus estilos y experiencias, Moldavsky y Kirzner pondrán en juego dos perspectivas que no siempre coincidirán, dando lugar a intercambios, opiniones y momentos de humor.