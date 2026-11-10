El Trece presentará este sábado una nueva propuestacon la llegada de "Todo sigue igual", un ciclo que tendrá la conducción de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.
El próximo sábado a las 21:30, llegará a la pantalla de El Trece el programa “Todo Sigue Igual”, un ciclo en el que estarán presentes la actualidad y el humor, y que contará con la conducción del humorista Roberto Moldavsky junto con el actor Toto Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar.
“Todo Sigue Igual” recorrerá las noticias y los acontecimientos más importantes de la semana, poniendo especial foco en el análisis de la actualidad, los temas que marcan la agenda cotidiana, el tratamiento de los medios de comunicación y las conversaciones que se generan en las redes sociales. Una mirada sobre lo que pasó y lo que se dijo, combinada con dinámicas de humor y comedia, que nos permitirán procesar el absurdo cotidiano que vivimos los argentinos.
Dos generaciones diferentes, con distintas miradas sobre una misma realidad, pero parados en una misma vereda: porque en Argentina, la realidad se padece, se disfruta y se festeja al mismo tiempo, sin importar la edad que tengas. Además, cada programa contará con un eje temático y la presencia de una figura invitada que para el debut será la actriz y conductora Araceli González.
Personajes, intervenciones, monólogos, humor, ironía y una gran catarsis colectiva para hacerle frente a una Argentina en la que todo cambia constantemente, pero en la que en realidad "Todo Sigue Igual".
El ciclo también contará con la participación de “La Valentín Gómez”, la banda de música que acompaña Moldasky, que aportará al desarrollo del programa con intervenciones musicales y una identidad propia al formato.
A través de sus estilos y experiencias, Moldavsky y Kirzner pondrán en juego dos perspectivas que no siempre coincidirán, dando lugar a intercambios, opiniones y momentos de humor.
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