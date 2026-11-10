Tras la megafusión de Paramount y Warner Bros. Discovery, el CEO de Skydance, anunció el lanzamiento de un paquete de ambas plataformas a principios de 2027.
En carta a los accionistas y los resultados del tercer trimestre de Skydance, la compañía que nació después de la megafusión de Paramount y Warner Bros. Discovery cerrada a principios de octubre -por unos 110.000 millones de dólares-, David Ellison, CEO de la compañía expresó “Nuestro primer paso para integrar Paramount+ y HBO Max es ofrecerlos en un solo paquete. Vemos una oportunidad significativa para aumentar el alcance y la interacción, mejorar la retención y aumentar los ingresos y la rentabilidad de nuestros servicios de streaming, lo que permitirá igualar o superar a los principales competidores del sector”.
El paquete no implica en lo inmediato que todo se unifique en una sola aplicación, ya que las dos plataformas seguirán funcionando por separado, pero los usuarios podrán contratarlas juntas a un precio más económico. Es un paso intermedio mientras se integran los sistemas tecnológicos, porque el objetivo a largo plazo es unificarlas por completo en aproximadamente un año, apoyándose en inteligencia artificial.
El gigante resultante reúne bajo un mismo techo los estudios Paramount y Warner Bros., el universo DC, HBO, CBS, CNN, Nickelodeon y un catálogo enorme: "Harry Potter", "Game of Thrones", el Universo DC, "Star Trek", "Mision: Imposible", "Transformers", series de Taylor Sheridan como "Tulsa King" y "Landman", y más.
Skydance promete que -en promedio- habrá una película nueva cada dos semanas entre los servicios agrupados. La base combinada de Paramount+, HBO y HBO Max alcanza los 203 millones de suscriptores en todo el mundo -sin descontar los que pagan plataformas-, cifra comparable a Amazon Prime y muy por debajo de Netflix.
La operación forma parte de un plan más amplio de ahorro de al menos 6.000 millones de dólares en sinergias en los próximos tres años, mediante la reducción de costos duplicados en tecnología, administración y contenido. Skydance también dejó de reportar el número exacto de suscriptores trimestrales, siguiendo el camino de Netflix hacia métricas de rentabilidad y engagement -compromiso que una persona o audiencia tiene con una marca, producto, contenido o empresa-.
Para los usuarios en Argentina y Latinoamérica, por ahora no cambiará nada porque, tanto HBO Max y Paramount+ continuarán como servicios independientes, con sus apps, precios y catálogos actuales. La venta previa de Telefe por parte de Paramount no afectó esta integración. El paquete de señales y la eventual unificación se esperan de forma progresiva, aunque aún no hay fechas ni precios locales confirmados.
David Ellison, hijo del fundador de Oracle Larry Ellison y artífice de la operación junto al co-CEO Ynon Kreiz, busca convertir la escala en crecimiento sostenible. Analistas ven en el nuevo paquete una estrategia inteligente para acostumbrar a los espectadores antes de la fusión total, aunque advierten que el precio final y la experiencia de usuario serán clave para retener audiencia frente a la fragmentación del mercado.
El movimiento confirma la tendencia de consolidación en el streaming: menos plataformas independientes y más paquetes que concentran catálogos premium. Para los suscriptores, la promesa es más contenido por menos dinero; para la industria, la pregunta es si esta unión alcanzará para disputar el liderazgo de Netflix.
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