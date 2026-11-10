La operación forma parte de un plan más amplio de ahorro de al menos 6.000 millones de dólares en sinergias en los próximos tres años, mediante la reducción de costos duplicados en tecnología, administración y contenido. Skydance también dejó de reportar el número exacto de suscriptores trimestrales, siguiendo el camino de Netflix hacia métricas de rentabilidad y engagement -compromiso que una persona o audiencia tiene con una marca, producto, contenido o empresa-.

Para los usuarios en Argentina y Latinoamérica, por ahora no cambiará nada porque, tanto HBO Max y Paramount+ continuarán como servicios independientes, con sus apps, precios y catálogos actuales. La venta previa de Telefe por parte de Paramount no afectó esta integración. El paquete de señales y la eventual unificación se esperan de forma progresiva, aunque aún no hay fechas ni precios locales confirmados.

Larry y David Eliison, padre e hijo.

David Ellison, hijo del fundador de Oracle Larry Ellison y artífice de la operación junto al co-CEO Ynon Kreiz, busca convertir la escala en crecimiento sostenible. Analistas ven en el nuevo paquete una estrategia inteligente para acostumbrar a los espectadores antes de la fusión total, aunque advierten que el precio final y la experiencia de usuario serán clave para retener audiencia frente a la fragmentación del mercado.

El movimiento confirma la tendencia de consolidación en el streaming: menos plataformas independientes y más paquetes que concentran catálogos premium. Para los suscriptores, la promesa es más contenido por menos dinero; para la industria, la pregunta es si esta unión alcanzará para disputar el liderazgo de Netflix.