Con qué ex se reconcilió Pampita y volvió a apostar al amor: "Se vieron en..."

"Previa a la separación, Pampita y Martín tuvieron una discusión, pero para ella no era definitivo... Los 2 hechos fundamentales que le molestaron mucho a Martín Pepa fueron que el día del cumple de él subieron mucho contenido de la casa donde vive el empresario en Londres. No gustó nada el publicar cosas en redes sociales, que lo levantaron varios medios", contaron, sobre las razones de la ruptura de la pareja, a comienzos de julio.

"El segundo detonante fue Pampita hablando contra el mundo del Polo y de María Vázquez. María Vázquez es la Antonella Rocuzzo del polo. Y el jefe de Martín le vende muchos caballos al mundo del polo en Argentina. Ahí si se agarraron fuerte Pampita y Pepa. Y lo último fue cuando ella estuvo 2 semanas en Estados Unidos y discutieron".

"Y él le dice: 'andate a un hotel, yo te lo pago'. Esto en fue en Nueva York. Y Carolina le dijo que se quedaba ahí hasta que se vaya. En ese momento, Carolina se refugió con Julieta Novarro (su amiga) que estaba en el lugar. Fue Pepa quien tomó la decisión, a comienzos del mes pasado, de terminar con la relación", agregaron, al aire de Mujeres Argentinas, por El 13.

OTRA OPORTUNIDAD PARA EL AMOR

El encargado de dar la noticia fue el periodista Luis Bremer, quien compartió las evidencias de esta segunda vuelta en Desayuno Americano. La reconciliación quedó plasmada en una serie de imágenes captadas por la fotógrafa Agustina Lacroze. Fue a través de sus historias de Instagram que Lacroze, -quien suele recrear momentos de los torneos-, compartió distintas imágenes en las que se ve a la pareja caminando de la mano por el campo de polo en los Hamptoms, Estados Unidos.

También, en momentos en los que el deportista celebró un triunfo con otros jugadores. E, incluso, uno más cotidiano en el que se la ve a Pampita observando atentamente a Pepa mientras disputaba un partido. En principio, en las fotos a Carolina se la ve feliz con la nueva chance amorosa.