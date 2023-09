Elba Marcovecchio habló sobre la salud de Jorge Lanata: qué dijo

“Estará pronto en casa, tiene ganas de fumar. Fue una infección urinaria pero, como él es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos días...”, comentó Marcovecchio al ser consultada por Mariana Fabbiani -la conductora del ciclo- sobre el estado del periodista.

Después de haber acompañado a su esposo durante la última semana, la abogada agradeció los mensajes recibidos y habló sobre cómo vive Lanata sus días en la Fundación Favaloro. "Está como los presos, buscando fumar. Fumar es una adicción", señaló Marcovecchio. Y agregó: "Jorge ha dejado de fumar uno o dos meses, pero no quiso más. Ahora fuma menos, ojalá que no fume nada".

En su primer y único parte médico desde que fue internado, el centro asistencial precisó el motivo por la que el conductor de Lanata sin Filtro (Radio Mitre) y de Periodismo para Todos (El Trece) debió ser hospitalizado.

"El señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”, indicó el comunicado.

"Tuvo una infección urinaria pero él es trasplantado y eso genera mucha más complicación".



"Está por recibir el alta".





"Pronto va a estar en familia", subrayó Marcovecchio sobre la salud de Lanata, que en 2015 recibió un trasplante renal y cuatro años más tarde debió ser internado en el Sanatorio Fleni a raíz de la fractura de una vertebra. Luego, en 2021, fue hospitalizado de urgencia por una infección urinaria en Miami, donde había viajado para vacunarse contra el coronavirus. Y poco después lo operaron en la Fundación Favaloro mediante un procedimiento laparoscópico.

Elba Marcovecchio y Lanata, que se conocieron en una mediación judicial, se casaron hace un año y medio en una finca de Exaltación de la Cruz. A la ceremonia concurrieron figuras del ámbito del espectáculo y la política, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri.

“Esto podría no haber pasado, muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra por el azar, andá a saber por qué. Cuando uno busca generalmente no encuentra. Lo que me pasó con Elba es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme con ella por Iglesia; la verdad es que vivimos una ceremonia muy linda y conmovedora”, dijo Lanata sobre su casamiento con la abogada.

"Con Jorge compartimos la vida, todo. Hablamos mucho, vamos a recitales, como al de Luis Miguel, que fuimos hace poquito. También nos gusta ver series. Él es amoroso, contenedor, muy divertido y nos reímos mucho", contó Marcovecchio días atrás sobre su vínculo con el periodista.