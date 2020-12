Ellen Page anuncia que es transgénero

A través de Twitter, el actor que fue protagonista de la película "Juno" y de la serie "The Umbrella Academy", le dedicó algunas palabras a sus seguidores.

En dicha carta, el actor reflexiona sobre este tema y su vida: “Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para alcanzar a mi verdadero yo. Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria ”, escribió.