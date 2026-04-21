Gran Hermano Generación Dorada: Martín Rodríguez es el nuevo eliminado

El entrenador de crossfit perdió en mano a mano final contra Nazareno Pompei, lo que representó un duro golpe para el grupo de Brian Sarmiento.
El lunes 20 de abril, en la octava semana de competencia de la casa Gran Hermano Generación Dorada, el entrenador de crossfit Martín Rodríguez perdió en el mano a mano final contra Nazareno Pompei y debió abandonar el reality de Telefe.
En el comienzo de la noche de Gala de Eliminación, "La Maciel" salió de placa y dejó el versus final entre dos jugadores: Martín y Nazareno. “No lo puedo creer. He tenido días arriba y otros abajo, y la gente me va demostrando lo contrario” declaró la participante para agradecer su continuidad que sólo recibió el 16% de los votos en su contra.
Sin embargo, y apenas unos minutos después, Jessica Eli Maciel sufrió un ataque de pánico por el que debió ser atendida de urgencia por médicos en el confesionario. En ese momento, la participante decidió abandonar la competencia -por decisión propia-, visiblemente afectada por la denuncia judicial que recibió días atrás, y por la que fue notificada dentro de la casa.
Minutos más tarde, Santiago del Moro se comunicó con los participantes dentro de la casa y reveló la eliminación de Martín Rodríguez, provocando el quiebre automático de Yanina Zilli. La exvedette que -más allá de coquetear con segundas intenciones con el entrenador de crossfit- era muy cercana a él realmente y se largó a llorar expresando a los gritos una y otra vez “no quiero que te vayas, no quiero que se vaya Martín”, como si se tratara de una niña pequeña en el medio de un berrinche.
Martín Rodríguez saludó a todos los participantes y hubo un elogio para Juan “Juanicar” Caruso, al decirle que “le salió bien” la jugada al fulminarlo.
El entrenador de crossfit fue eliminado por haber recibido el 54,4% de los votos del soberano -el público que sigue el reality de Telefe- para abandonar la casa. En el mano mano final, Nazareno Pompei obtuvo el 45,6% en su contra y logró quedarse en la casa.
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