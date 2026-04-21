Gran Hermano Generación Dorada: Martín Rodríguez es el nuevo eliminado

Minutos más tarde, Santiago del Moro se comunicó con los participantes dentro de la casa y reveló la eliminación de Martín Rodríguez, provocando el quiebre automático de Yanina Zilli. La exvedette que -más allá de coquetear con segundas intenciones con el entrenador de crossfit- era muy cercana a él realmente y se largó a llorar expresando a los gritos una y otra vez “no quiero que te vayas, no quiero que se vaya Martín”, como si se tratara de una niña pequeña en el medio de un berrinche.

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Martín Rodríguez saludó a todos los participantes y hubo un elogio para Juan “Juanicar” Caruso, al decirle que “le salió bien” la jugada al fulminarlo.

El entrenador de crossfit fue eliminado por haber recibido el 54,4% de los votos del soberano -el público que sigue el reality de Telefe- para abandonar la casa. En el mano mano final, Nazareno Pompei obtuvo el 45,6% en su contra y logró quedarse en la casa.

Los eliminados de la casa