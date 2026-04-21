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Jessica "La Maciel" abandonó la casa Gran Hermano Generación Dorada

Tras bajar de placa en la Gala de Eliminación, la participante sufrió un ataque de pánico y luego de hablar con los médicos optó por abandonar la competencia.

Luego de atravesar días muy difíciles -después de ser notificada por la denuncia de explotación- y bajar de la placa de la Gala de Eliminación, Jessica Eli Maciel tomó la abrupta decisión de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada, al sufrir un ataque de pánico.

“La Maciel” conversó con Gran Hermano y los médicos sobre los sucesos de los últimos días, y resolvió dejar la competencia. “Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor” fueron las palabras del Big al despedirse de la participante que, luego de abrazar y saludar a cada uno de sus compañeros, cruzó la puerta y dejó atrás la casa que la tuvo como huésped desde el domingo 15 de marzo cuando ingresó como reemplazo de Carmiña Masi.

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Jessica “La Maciel”, una de las participantes más polémicas de la temporada, se convirtió en la décimo tercera jugadora en abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada cuando decidió poner fin a su estadía en el reality después de atravesar una crisis de salud mental en vivo.

Captura de pantalla 2026-04-21 a las 1.02.11a.m.

Todos los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez

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