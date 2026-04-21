Jessica "La Maciel" abandonó la casa Gran Hermano Generación Dorada

“La Maciel” conversó con Gran Hermano y los médicos sobre los sucesos de los últimos días, y resolvió dejar la competencia. “Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor” fueron las palabras del Big al despedirse de la participante que, luego de abrazar y saludar a cada uno de sus compañeros, cruzó la puerta y dejó atrás la casa que la tuvo como huésped desde el domingo 15 de marzo cuando ingresó como reemplazo de Carmiña Masi.