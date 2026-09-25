Emmy Internacional 2026: la lista de argentinos nominados

La Academia Internacional de Televisión anunció las candidaturas para la edición 2026. Argentina tendrá representantes en actuación, comedia y drama.
Argentina estará presente en los Premios Emmy Internacional 2026 con tres producciones y representantes vinculados a distintas categorías. Ricardo Darín fue nominado como Mejor Actor por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta, mientras que División Palermo, por su segunda temporada, competirá en Comedia y Menem buscará el premio en Serie Dramática.
Las nominaciones fueron anunciadas por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión. En total, la edición 2026 cuenta con 64 nominados distribuidos en 16 categorías, correspondientes a producciones y artistas de 22 países.
La entrega de premios se realizará el lunes 23 de noviembre durante la 54ª Gala de los Premios International Emmy, en Nueva York.
Darín competirá en la categoría Mejor Actor por su trabajo como Juan Salvo en El Eternauta, la serie de Netflix basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.
El actor argentino compartirá la categoría con Javier Cámara, nominado por Yakarta; Ian Roberts, por A Kind of Madness; y Bobby Schofield, por Unforgivable.
La producción también fue nominada en la categoría Serie Dramática, donde competirá con A Thousand Blows, del Reino Unido; Carême, de Francia; y Real Kashmir Football Club, de India.
La segunda temporada de División Palermo recibió una candidatura en la categoría Serie de Comedia. La producción de K&S Films y Netflix fue creada y protagonizada por Santiago Korovsky.
La serie competirá con Man vs Baby, del Reino Unido; Perro Viejo, Trucos Nuevos, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.
La tercera presencia argentina corresponde a Menem, producción de Claxson y Amazon MGM Studios que aborda la figura del expresidente argentino y acontecimientos políticos y sociales de la década de 1990.
La serie fue incluida en la categoría Serie Dramática, junto con A Thousand Blows, Carême y Real Kashmir Football Club.
Los nominados participarán del International Emmy World Television Festival, previsto en Nueva York entre el 20 y el 22 de noviembre. El encuentro incluirá un cóctel de bienvenida, paneles y presentaciones de los candidatos. La entrega de premios se realizará el lunes 23 de noviembre de 2026, durante la 54ª Gala de los Premios International Emmy, también en Nueva York.
Programación artística: Copy + Paste + Steal (Singapur), Der Talentierte Mr. F (Alemania), Live Aid at 40: When Rock ’n’ Roll Took on the World (Reino Unido) y Passinho Foda – O Corre Por Trás da Dança [Uncredited – The Story of Passinho] (Brasil).
Mejor Actor: Javier Cámara por Yakarta (España), Ricardo Darín por El Eternauta (Argentina), Ian Roberts por A Kind of Madness (Sudáfrica) y Bobby Schofield por Unforgivable (Reino Unido).
Mejor Actriz: Mona Mina Leon por Holy Sh!t (Bélgica), Bárbara Mori por El mundo de Lucca (México), Park Ji-hyun por You and Everything Else (Corea del Sur) y Sheridan Smith por I Fought the Law (Reino Unido).
Serie de Comedia: División Palermo – Temporada 2 (Argentina), Man vs Baby (Reino Unido), Perro Viejo, Trucos Nuevos (España) y Vir Das: Fool Volume (India).
Asuntos de Actualidad: Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July (Catar), Arte Reportage: My Father’s Hair (Francia), Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Reino Unido) y Profissão Repórter: Feminice (Brasil).
Documental: Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido), Marcial Maciel: El Lobo de Dios (México), One “Orphan” Every Hour (Singapur) y Opioïdes, Business & Addiction [Addiction Criminals] (Francia).
Serie Dramática: A Thousand Blows (Reino Unido), Carême (Francia), Menem (Argentina) y Real Kashmir Football Club (India).
Infantil: Animación: Irmão do Jorel – Temporada 5 (Brasil), Lenas Hof [Lena’s Farm] (Alemania), My Melody & Kuromi (Japón) y The Scarecrows’ Wedding (Reino Unido).
Infantil: No ficción y entretenimiento: Horrible Science (Reino Unido), Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives! (Japón), Nysgjerrige Noah [Adventurous Noah] (Noruega) y Terceirão [Senior_SZN] (Brasil).
Infantil: Live Action: 31 Minutos: Calurosa Navidad (Chile), De Achterblijvers [Those Left Behind] (Países Bajos), Dexter Procter the Ten Year Old Doctor (Reino Unido) y Love at First Spike (Filipinas).
Noticias: Fantástico: Return to Yanomami Land (Brasil), Lembra-te de Mim [Remember Me] (Portugal), Missing in Gaza (Catar) y The World: 24 Hours in the Kill Zone (Reino Unido).
Entretenimiento no guionado: Ed Stafford’s Rite of Passage (China), Educating Yorkshire – Temporada 2 (Reino Unido), La Peor Vuelta al Mundo (México) y Loups-Garous – Temporada 2 [Werewolves] (Francia).
Series en formato corto: De Klas van 2000 [The Class of 2000] (Bélgica), Jornada da Vida: Rio Mekong (Brasil), PeopleWatching – Temporada 3 (Canadá) y Tatsuki Fujimoto 17-26 (Japón).
Documental deportivo: Baila, Vini (Brasil), Temps Mort [Time-Out] (España), The Philipstown Wirecar Grand Prix (Sudáfrica) y Tom Daley: 1.6 Seconds (Reino Unido).
Telenovela: Garota do Momento (Brasil), Leyla (Turquía), Uzak Sehir [Far Away] (Turquía) y Valle Salvaje – Temporada 2 (España).
Película para TV / Miniserie: Anatomía de un Instante (España), Hyper Knife (Corea del Sur), Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (Brasil) y Prisoner 951 (Reino Unido).
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