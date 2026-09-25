Andy Kusnetzoff ya tiene los invitados a su PH

Estrenado originalmente en 2017, el formato de PH, Podemos Hablar revolucionó las tradicionales mesas de entrevistas de los fines de semana con su estructura de tres grandes bloques dinámicos: el famoso "Punto de Encuentro" -donde los invitados dan un paso al frente ante consignas cotidianas o profundas-, la Mesa de Cena -un ambiente distendido de debate libre- y espacios de introspección individual como el árbol de los deseos o el fogón simbólico.

A lo largo de sus temporadas, el programa conducido por Andy Kusnetzoff ha superado ampliamente los 200 episodios, consolidándose como un termómetro de la farándula local y logrando que figuras que jamás se cruzarían en un estudio encuentren puntos de empatía, generando confesiones que luego dominan la agenda de espectáculos durante toda la semana.