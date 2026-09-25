Andy Kusnetzoff ya tiene los invitados a su PH

El periodista de Telefe encenderá -nuevemente- el "punto de encuentro" con su dosis de intimidad, polémica y también, la competencia por el rating de la noche.
El prime time del sábado en la televisión argentina se prepara para recibir otra de sus noches intensas porque, a partir de las 22:30 horas, Andy Kusnetzoff se pondrá al frente de una nueva entrega de "PH, Podemos Hablar" a través de la pantalla de Telefe. El clásico ciclo de entrevistas -en su octava temporada- promete una velada que combinará el análisis deportivo, los cruces mediáticos, las emociones profundas y una fuerte disputa por la audiencia.
Fiel a su característico estilo de "mezclar perfiles" opuestos para encontrar coincidencias inesperadas, la producción de Telefe definió una lista de cinco invitados que transitan realidades muy diversas, por un lado la periodista deportiva Sofi Martínez, de gran presente en los medios, aportará su mirada analítica y frescura, repasando su crecimiento profesional en la cobertura de grandes eventos y por el otro, el siempre polémico periodista y conductor de streaming Flavio Azzaro que promete encender el debate, aportando la cuota de confrontación y picardía habitual en sus intervenciones mediáticas.
También estarán presentes, la actriz y conductora Sabrina Rojas: llega en un momento de alta exposición personal y teatral, lista para someterse a las preguntas más incisivas sobre su presente sentimental y laboral; el destacado actor argentino Miguel Ángel Solá, que protagoniza la obra "Por el placar de volver a verla" en el Paseo La Plaza y la exvedette e ícono de la farándula de los noventa Yanina Zilli que reaparecerá en la televisión luego de su participación en Gran Hermano Generación Dorada.
Los cinco participantes pasarán por las secciones clásicas del programa, incluyendo el emotivo ritual del "Fuego", un espacio donde se despojan de caretas para revelar qué dolores o etapas de sus historias personales desean dejar definitivamente en el pasado.
Estrenado originalmente en 2017, el formato de PH, Podemos Hablar revolucionó las tradicionales mesas de entrevistas de los fines de semana con su estructura de tres grandes bloques dinámicos: el famoso "Punto de Encuentro" -donde los invitados dan un paso al frente ante consignas cotidianas o profundas-, la Mesa de Cena -un ambiente distendido de debate libre- y espacios de introspección individual como el árbol de los deseos o el fogón simbólico.
A lo largo de sus temporadas, el programa conducido por Andy Kusnetzoff ha superado ampliamente los 200 episodios, consolidándose como un termómetro de la farándula local y logrando que figuras que jamás se cruzarían en un estudio encuentren puntos de empatía, generando confesiones que luego dominan la agenda de espectáculos durante toda la semana.
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