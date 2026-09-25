Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale de este fin de semana

La joven actriz Carolina Kopelioff actualmente en el centro de las miradas de la industria gracias al estreno de "Cautiva", la nueva ficción televisiva de producción local que aborda una dramática e intensa historia basada en hechos reales; el actor y humorista Sergio Gonal que compartirá sus vivencias recorriendo el país en el marco de su nueva gira nacional de humor.

Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en una sala común del Sanatorio Mater Dei tras haber sufrido una complicación respiratoria diagnosticada como neumopatía. Se espera un nuevo parte médico para hoy, viernes.