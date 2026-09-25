Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale de este fin de semana

Juana Viale continuará al frente de los dos programas mientras su abuela permanezca internada en observación médica en la clínica capitalina.
Mientras Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei recuperándose favorablemente de una neumopatía, su nieta Juana Viale volverá a asumir la conducción de los dos programas de la productora Storylab "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana" este fin de semana.
Los invitados del sábado 26 de septiembre, a las 21:30 por El Trece, en "La Noche de Mirtha" serán el comediante, mago y músico Agustín “Rada” Aristarán, que atraviesa un gran presente profesional con su presencia en el programa "Otro Día Perdido" de Mario Pergolini y con la reposición de su obra teatral unipersonal "Chanta"; la reconocida actriz Cecilia Dopazo: próxima a estrenar la nueva obra "8 Mujeres" de José Maria Muscari; el popular cantante de rock-pop romántico CAE, que se mantiene en plena vigencia con sus shows en vivo y giras nacionales e internacionales y Gabriel Machado, no de los fotógrafos más célebres de las estrellas locales participará de la mesaza para revelar detalles de sus recientes búsquedas artísticas y exposiciones plásticas.
El domingo 27 de septiembre, a partir de las 13:45 hs, la música y el humor estarán presentes en "Almorzando con Juana" con la presencia del exitoso cantante venezolano Carlos Baute, que actualmente viene participando como jurado de "Es mi sueño" y coronará el almuerzo con un esperado musical en vivo, palpitando su gran recital programado para el 2 de octubre en el Teatro Ópera de Buenos Aires.
El humorista, actor y conductor radial CocoSily, que aportará su picardía para charlar sobre el éxito de sus espectáculos de stand-up y su día a día al frente del micrófono; el actor Ludovico Di Santo en medio de una excelente temporada teatral, como uno de los protagonistas de la clásica obra de misterio "La Ratonera".
La joven actriz Carolina Kopelioff actualmente en el centro de las miradas de la industria gracias al estreno de "Cautiva", la nueva ficción televisiva de producción local que aborda una dramática e intensa historia basada en hechos reales; el actor y humorista Sergio Gonal que compartirá sus vivencias recorriendo el país en el marco de su nueva gira nacional de humor.
Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada en una sala común del Sanatorio Mater Dei tras haber sufrido una complicación respiratoria diagnosticada como neumopatía. Se espera un nuevo parte médico para hoy, viernes.
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