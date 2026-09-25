Encontraron al hombre que acosaba a La Reini y amenazó a Homero Pettinato: quedó detenido

La situación que generó mayor preocupación ocurrió cuando esta persona apareció en la puerta de Olga, lugar donde trabaja el conductor. Pettinato contó durante una transmisión que llegó a verlo, que el hombre lo miró, realizó un gesto y posteriormente se retiró.

El conductor explicó que hasta ese momento había percibido las amenazas como algo distante, pero que la presencia del hombre en su lugar de trabajo modificó su percepción sobre la situación.

Luego de ese episodio, Pettinato resolvió realizar una denuncia ante la Policía y solicitó las imágenes de las cámaras del programa para entregarlas a la Justicia.

La denuncia contra Hernán Bloquero

La presentación realizada por Pettinato está relacionada con una presunta infracción al artículo 149 bis del Código Penal, que contempla el delito de amenazas. La Justicia deberá determinar la calificación de los hechos y las eventuales responsabilidades que correspondan.

El informe policial también hace referencia a un expediente previo denominado “Di Carlo Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica”, registrado bajo el número 5027-2007. Ese expediente aparece mencionado entre las actuaciones vinculadas con el traslado.