Encontraron al hombre que acosaba a La Reini y amenazó a Homero Pettinato: quedó detenido

Hernán Claudio Di Carlos, conocido como “Hernán Bloquero”, fue localizado en Junín y quedó a disposición de la Justicia por una denuncia presentada por el conductor.
Hernán Claudio Di Carlos, conocido en redes sociales como Hernán Bloquero, fue localizado por la Policía en Junín. El hombre había sido denunciado públicamente por Homero Pettinato y La Reini (Sofía Gonet) en relación con distintos episodios de acoso. Tras ser encontrado, quedó a disposición de la Justicia.
Di Carlos está siendo trasladado a la Ciudad de Buenos Aires por agentes de la División de Investigación Comunal 14 de la Policía de la Ciudad. El operativo se realizó en el marco de una denuncia presentada por Pettinato por una presunta infracción al artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal.
El parte policial señala que cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta Junín para llevar adelante el procedimiento. La intervención quedó registrada en un informe elaborado por la Policía bonaerense. Una vez en CABA, Di Carlos continuará a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.
Homero Pettinato había relatado que recibía amenazas desde diferentes cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según explicó, estaba obsesionado con su expareja, Sofía Gonet.
La situación que generó mayor preocupación ocurrió cuando esta persona apareció en la puerta de Olga, lugar donde trabaja el conductor. Pettinato contó durante una transmisión que llegó a verlo, que el hombre lo miró, realizó un gesto y posteriormente se retiró.
El conductor explicó que hasta ese momento había percibido las amenazas como algo distante, pero que la presencia del hombre en su lugar de trabajo modificó su percepción sobre la situación.
Luego de ese episodio, Pettinato resolvió realizar una denuncia ante la Policía y solicitó las imágenes de las cámaras del programa para entregarlas a la Justicia.
La presentación realizada por Pettinato está relacionada con una presunta infracción al artículo 149 bis del Código Penal, que contempla el delito de amenazas. La Justicia deberá determinar la calificación de los hechos y las eventuales responsabilidades que correspondan.
El informe policial también hace referencia a un expediente previo denominado “Di Carlo Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica”, registrado bajo el número 5027-2007. Ese expediente aparece mencionado entre las actuaciones vinculadas con el traslado.
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