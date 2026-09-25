Luck Ra expuso los mensajes que le mandaba Tiago PZK cuando se separó de La Joaqui

Los mensajes de Tiago PZK que mostró Luck Ra

Durante la conversación, Luck Ra recordó los mensajes que Tiago le enviaba mientras atravesaba el momento posterior a la ruptura. Incluso reprodujo parte de esas conversaciones para demostrar el nivel de cercanía que tenían.

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, relató.

Sin embargo, explicó que esas palabras de apoyo terminaron provocándole dolor cuando se conoció el romance entre Tiago y La Joaqui: “Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal; empecé a desconfiar de la gente”, sostuvo el artista.

Luck Ra también cuestionó las versiones que intentaron minimizar la amistad que mantenía con Tiago. Para el cordobés, los momentos que compartieron eran suficientes para considerar que existía un vínculo cercano. “Me dolió que dijera que no éramos amigos. Pero si alguien viene a tu casa, come asado, te metés al sauna con él, salimos de joda... No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero o tu colega, pero si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, expresó.

Qué dijo Luck Ra sobre la relación entre Tiago PZK y La Joaqui

Consultado por Coscu sobre el romance entre su exnovia y quien fuera su amigo, Luck Ra aseguró que él no hubiera actuado de la misma manera.“Yo siento que entre los hombres hay cierto código. Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero”, manifestó.

A pesar del dolor que le generó la situación, aclaró que no pretende interferir en la nueva relación de La Joaqui. “Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío”, afirmó.

Después de la separación de La Joaqui, Luck Ra también quedó en el centro de distintas versiones sobre su vida personal. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y comentarios que lo vinculaban con supuestas fiestas y nuevos romances, algo que el cantante aprovechó para aclarar durante la charla con Coscu.

Las versiones que circularon sobre la vida de Luck Ra

Después de la separación de La Joaqui, Luck Ra también quedó en el centro de distintas versiones sobre su vida personal. En redes sociales comenzaron a circular imágenes, comentarios y rumores que lo vinculaban con otras mujeres, algo que el cantante aprovechó para aclarar durante la charla con Coscu.

Una de las versiones que negó fue la que señalaba que había organizado una fiesta con mujeres en Ibiza luego de terminar su relación. El cordobés explicó qué había ocurrido y cuestionó las interpretaciones que se hicieron a partir de publicaciones y comentarios que comenzaron a circular en redes.

Pero además, Luck Ra habló de Tuli Acosta, quien también quedó involucrada en los rumores que aparecieron después de su separación. Según contó, comenzaron a instalar versiones que la señalaban como una supuesta “tercera en discordia”, algo que terminó afectando a la artista.

“El mal que le hicieron a la pobre Tuli... Empezaron a inventar que había algo con ella. Salieron a matarla y perdió un montón de trabajos. Quedó supermal. ¿Cómo alguien es capaz de no frenar esa ola?”, cuestionó el cantante.

Luck Ra remarcó que entre ambos existe un vínculo de amistad y sostuvo que las versiones que circularon tuvieron consecuencias para ella. De esta manera, salió a respaldar públicamente a Tuli y apuntó contra quienes, según su relato, alimentaron los rumores.

Además, el cantante se refirió a las versiones que comenzaron a relacionarlo con otras mujeres después de su separación. Con tono distendido, contó que esos rumores incluso terminan complicando cualquier posibilidad de que pueda conocer a alguien.

“Me inventan otra novia y eso me saca más las chances de que alguien me hable. No le hablo a nadie porque me da miedo, me olvidé completamente de cómo se chamuyaba”, expresó entre risas.