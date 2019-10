Obviamente la primera fan de la noche fue la madre de Federico Bal, Carmen Barbieri, tanto ella como sus amigas y hasta la ex novia de Fede, Bianca Iovenitti no dudaron en alentarlo en el giro actoral que intenta dar con el thriller policial que protagoniza junto a Carla Quevedo y Sofía Del Tuffo.

Gran polvareda, levantó sin embargo la dupla menos pensada entre los invitados. El ex matrimonio Valeria Archimó y el empresario-productor de espectáculos, Guillermo Marín, quienes se separaron en julio pasado, protagonizaron una terrible escena de celos a la vista de todos.

ADEMÁS:

A su vez fue el lugar que eligió Sol Pérez para presentar de modo oficial a su novio, Guido Mazzoni, un empresario del mundo del crossfit. En tanto, apareció solo Martín Baclini recién separado de Cinthia Fernández. También Mónica Farro confirmó una crisis con su flamante marido desde hace dos meses, Leandro Herrera, su personal trainer.

El enfrentamiento del lunes entre Archimó y Marín dejó a las claras que pese a los comunicados amigables de separación, la relación entre los padres de la pequeña Ambar quedó sumamente tirante: "Ahora estoy sola, así que puedo hacer lo que se me cante. Vos podés pensar lo que quieras, vos estás mal conmigo pero yo ahora estoy mas tranquila", le enrostró Archimó apenas se cruzaron en el hall de la entrada al cine.

Archimó y Marín: Escandalosa pelea - parte 2

La discusión fue captada por las cámaras de Confrontados (Canal 9) cuando Marín delante de todos le hizo una escena de celos: "¿Qué te va a pasar cuando yo esté con alguien? ¿Por qué me rompés tanto las pelotas? Vos no podes estar así todo el día preguntándome si estoy con alguien, me vas a atacar como el sábado?" remató.

Otro capítulo suma la reciente ruptura entre Cinthia Fernández y Martín Baclini. Angel De Brito en su programa de radio El Espectador contó que la crisis entre su panelista en Los Angeles de la Mañana y bailarina de Showmatch y Baclini va subiendo de temperatura y cada vez está lejos de la reconciliación: "Hasta se bloquearon en WhatsApp".

Razón por la cual a nadie le pareció extraño que el muchacho se mostrara solo en la función, Cinthia que estuvo invitada, se excusó de ir y le brindó todo el apoyo a Bal por las redes sociales. Ella prefirió quedarse en su casa al cuidado de su tres hijas y evitar cualquier cruce involuntario.