"Cuando (Caniggia) se tuvo que internar, lo llevó Mauricio. Y él es tan bueno, tan bueno, tan bueno que le terminó c... la mujer a Mauricio", disparó Nannis.

"Vine a salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción"

De entrada, Nannis se mostró explosiva en el living con Susana y contó que Caniggia "tiene mucha gente mala a su alrededor".

"No estoy divorciada, Claudio Caniggia sigue siendo mi marido, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Vine acá para salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción. (...) Vine a salvar a mi marido una vez más. Ya lo he salvado muchas veces. Y esta vez vengo a salvarlo de un problema de prostitución y drogadicción", insistió la rubia, quien horas atrás había hecho una revelación en el mismo sentido al declarar que "una prostitituta tiene secuestrado" al ex jugador de la Selección y padre de sus hijos Charlotte, Alexander y Kevin.

Nannis disparó contra su ex por sus infidelidades. "Si es inteligente se va a dejar ayudar. Yo nunca lo engañé: estuve ahí fiel como una estúpida. Pero del otro lado no hay retribución de fidelidad. Cuando vos te casás con alguien asumís un compromiso. Entonces, si vos querés hacer tu vida, separate y dejá a tu mujer libre para que esté con quien quiera, porque yo no me veo tan mal como para no estar con nadie", lanzó ante Susana, que no podía atinar a emitir una frase.

Asimismo, Nannis culpó al actual representante de su marido de la "hecatombe". "Hace tres años que tiene un socio, que es como un representante, con él empezó toda la hecatombe. Se lo empezó a llevar de viaje solo, a mí no me llevaba a ningún lado. Me tenía como si fuese nada, como un mueble de la casa. No le importaba nada y se iba de viaje solo porque decía que lo iba a molestar. Pasé a ser una molestia. Claro, si tenés un socio y amigo que se va de joda todo el día con vos es normal que le moleste la mujer, porque la mujer no toma drogas, no toma alcohol, no sale de noche y respeta. A un enfermo le gustan las putas drogadictas"

Violencia de género

La rubia además afirmó que "varias veces mi marido fue violento conmigo", e hizo hincapié en una ocasión en la que él llegó al Faena Hotel a las cuatro de la mañana de una cena y ante un comentario de ella comenzó a agredirla físicamente. "Estaba sacado, le pegaba a las paredes, y me decía que no soy nadie. Entonces me fui a la habitación, empecé a mirar una revista, él se me puso al lado, le pegó una trompada a la revista, me empezó a tirar trompadas a la cara. Me decía: 'Hija de puta, te voy a matar'. Me levanté como pude, toda golpeada, y me fui al living. Mientras, él me gritaba: 'Callate, hija de puta'", relató.



Asimismo, Mariana Nannis recordó que hace doce años perdió un embarazo de dos meses y medio cuando él la empujó contra un automóvil. "Ese día se fue y yo me quedé en mi casa con mis hijos. Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Tomé a Charlotte y nos fuimos a la clínica USP, porque era sábado y mi ginecólogo no atendía. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y volviera el lunes porque me tenía que hacer un raspaje", contó.

"Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro", agregó, dramáticamente.

El patrimonio familiar

"Me enteré por su manager que él compró cuatro departamentos en el Faena y yo solo vi uno. Los otros tres no sé ni qué número son. Y me fui de ahí porque está lleno de trolas. Hace cosas y no me dice nada. En mi vida vi un contrato de mi marido", lanzó.

"Las deudas de la casa de Marbella las tiene que solucionar él. ¿Quién es el jefe de la familia? Un hombre. ¿Quién tiene que solucionar las cosas de la familia? Un hombre. Si yo no trabajo, ¿qué voy a solucionar?, lanzó.

"Estuve 30 años al lado de él y nunca trabajé. Y si nunca trabajé fue porque estuve al lado de él e hice el trabajo de estar a su lado. Por algo llegó a donde llegó. En caso contrario no hubiese llegado a trabajar ni un año. Estuve toda la vida cuidándolo como si fuese un hijo más", agregó.

"Encerraba a los chicos en el auto y se iba al puticlub"

Respecto de la actual pareja del Pájaro, Sofía Bonelli, Nannis dijo: "A un enfermo le gusta una pu... drogadicta. La que sale ahora es una pu... sino mi marido no estaría así como está", dijo.

Y en un momento donde Sú dijo que el Pájaro era una máquina, Nannis lo llevó al terreno sexual: "No se si salió con Mora Godoy pero no lo dejó muy bien parado... ella no dijo que era una máquina".

Por último relató un episodio donde lo vinculó otra vez a la prostitución: "En Casa Masa dejaba a sus tres hijos y una menor en un auto y entraba al puticlub, y les decía a los chicos que iba a buscar unos papeles y que había un perro malo. Una vez pasamos y los chicos nos señalaron en el lugar. ¡Encerraba a sus hijos y una menor y se iba al puticlub!".