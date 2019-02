“Si me hablas en español lento y me tienes paciencia estoy seguro que voy a entenderte, pero antes déjame llenar mi copa de agua porque estoy con sed por el calor que está haciendo aquí. ¿Es común?”, preguntó entre risas y en perfecto castellano Gavin Rossdale, líder de Bush- banda británica caracterizada por sus sonidos pesados- y que en este 2019 se encuentra festejando el 25° aniversario del lanzamiento de su primer disco (Sixteen Stone), en el inicio de su charla mano a mano con POPULAR en la previa de su show en el Teatro Ópera, junto a los Stone Temple Pilots.

El cuarteto formado en Londres en 1992, y que pisó por única vez Buenos Aires en 1997 para presentarse en el estadio de Ferro, en un festival del que también fueron parte David Bowie y No Doubt, se separó en 2003 y regresó a la actividad 7 años más tarde, pero solamente con dos de sus miembros originales: el propio Rossdale y el baterista Robin Goodridge.

“Hace mucho tiempo que quería presentar mi música en Argentina nuevamente, pero por una cosa o por otra nunca más pude regresar. Aquí el público tiene mucha pasión. Esta gira está estupenda. Además estamos tocando junto con nuestros amigos de STP y vamos a hacer lo mejor que podamos sobre el escenario porque afrontamos cada show como si fuera el último. Además trabajamos con el público, no me gustan los shows estáticos, como si fueran programas de televisión”, expresó el artista.

“Pero yo no soy de esos que no quieren hacer canciones de sus primeros discos, porque al público le gustan, cambian el ánimo, la emoción y después de cada concierto quiero pensar que algo ha cambiado para el público y que retornan felices a sus hogares”, remarcó.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Bush lanzó su primer disco en 1994 y Glycerine fue una de las canciones que más sonó en las radios de rock porteñas en los noventa. “Should I have been easier by three / Our old friend fear and you and me / Glycerin / Don't let the days go by /Glycerin”. Probablemente, a más de un lector esta estrofa de aquel viejo hit le es conocida.

“Yo estoy aquí en este momento gracias a nuestro primer disco y la verdad no estoy avergonzado de nada de lo que hicimos porque gracias a eso crecimos como artistas. Esos discos están bien, son nuestro legado, pero en el próximo estaremos mucho mejor, ¡Sin dudas! (risas), nuestra meta es siempre hacer algo mejor a lo anterior”, remarcó Gavin, para luego agregar, con un tono de nostalgia: “Antes tomábamos una guitarra, una idea y lo probábamos. Luego le sumábamos la batería y la grabábamos. Ahora componemos de manera más completa, hacemos todo el esqueleto de la canción”.

“Nuestro último disco me gustó mucho (Black and White Rainbows), pero como yo hago televisión en mi país (Inglaterra), debimos apresurar un poco los tiempos y algunos lo vieron como un poco más comercial y esa idea mucho no me gustó. ¡En vivo es un disco increíble! Este año vamos a lanzar un nuevo material, más pesado. Podemos tocar con grupos de heavy metal porque somos un grupo con mucha fuerza. No somos flojos y cada vez queremos estar mejor en escena”, agregó.

También, hizo mención a su ausencia musical durante siete años y hasta se permitió una autocrítica: “Yo quiero consistencia en la banda. Tengo en claro los problemas en mi vida y en mi grupo, pero no vas a tener espacio ni en tu grabador ni en tu anotador para registrarlos”, disparó sonriendo.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Gavin Rossdale es un artista nostálgico y romántico, que pasó los 50 años y entiende que el streaming es la moda que se impone y la utiliza; pero hay determinados aspectos –o atajos- que no comparte.

“No pasa nada si nadie compra los discos, hoy todos escuchan por streaming. ¡Hay tantos grupos que hacen hip hop y en Spotify una canción, por ejemplo, ¡Tiene 200 millones de reproducciones! Pero después nada, tienen una sola canción para dar. Cada vez quedamos menos músicos que trabajamos. ¿Las estrellas dónde están?”, se preguntó preocupado.

“Me encanta la nueva tecnología porque no tengo que llevar mis discos cuando estoy de viaje. En el viaje para Argentina vine escuchando Deftones y Sepultura. Me encanta la música, ¡tengo de todo en mi reproductor! Puedo ir cambiando la música. Mi app es un DJ increíble (risas)”.

“A mí me encanta escribir. No tengo bloqueos para componer por suerte y es muy fácil tener ideas con todo lo que ocurre en el mundo. Lo importante es abrir la cabeza para comprender a un mundo peligroso. No me gusta el Britpop, es algo flojo. Yo crecí con Jane's Addiction y te prometo que el próximo disco de Bush será explosivo”, finalizó.

Bush y Stone Temple Pilots se presentarán este martes 19 de febrero en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de su gira Revolution Tour. Las entradas se venden a través de Ticketek.