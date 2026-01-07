Escándalo: habló la mujer con la que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani

Según contó la joven, conoció a Castro en Madrid mientras trabajaba como camarera. “Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba, regresó una semana después y me acordé de él. Hablamos un poquito y noté cuando un hombre quiere algo más”, explicó. En ese contexto, señaló que el actor modificaba su forma de hablar para parecer español, algo que le llamó la atención desde el primer momento.

Embed

Borrell aseguró que, en un principio, no estaba interesada en iniciar una relación con él. Sin embargo, reconoció que Castro la invitó a ver una obra de teatro y que mantuvieron contacto, aunque ella decidió no asistir a la función. “No me dio su Instagram y sentía algo raro, era muy directo”, relató, y agregó que recién más tarde se dio cuenta de que era argentino, pese a sus intentos por disimularlo.

La bailarina también contó que el actor la invitó a su casa y a fumar marihuana, propuestas que rechazó. Según su versión, lo único que ocurrió entre ellos fue un beso en la calle. “Me enteré por una amiga argentina quién era y ahí me di cuenta de su novia”, explicó, en referencia a la relación de Castro con Griselda Siciliani, y señaló que decidió cortar el vínculo cuando el actor continuó insistiendo en volver a encontrarse.

Rubia, de 28 años, con pelo enrulado y una tonada particular, Sarah Borrell se convirtió en el centro de la polémica tras la difusión de los chats y audios que evidenciarían los intentos de Luciano Castro por concretar un encuentro amoroso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SARAH BORRELL (@sarah.borrell)

En diálogo con "Puro Show", la joven admitió que, más allá de no haber buscado un romance, le interesaba conocer personas vinculadas al ambiente artístico: “Quería conocer gente del mundillo como artista”, explicó, al referirse a sus aspiraciones profesionales.