Sabrina Rojas confesó que engañó a Luciano Castro, su exmarido: "Le pagué con la misma moneda"

"Yo sabía de otras cosas, también", sorprendió Sabrina, al aire de Bondi, en el programa de Streaming Angel responde, al hablarse del "cuerno gate", el tema del momento que involucra a su ex y padre de 2 hijos en común, Fausto y Esperanza.

"Y...viste que me llegan cosas. Es una película que ya sabemos, más o menos, como va a transitando la historia. Hay personas que son infieles por naturaleza", remarcó Rojas, en medio de las versiones que hablan de que Castro habría engañado a Siciliani con una joven de 28 años, durante su último viaje a España, por trabajo.

"Suponemos que esto a Griselda no le importa, que todo está bien, pero si hubiese sido Barby Silenzi y El Polaco, la irían a buscar. El tema es el mismo, pero, según los personajes, tenemos la cabeza abierta o vamos y la buscamos. A mí me pasada que, estando casada con Luciano, hablaban de infidelidades de Luciano como si nada...", compartió, Rojas, al aire.

A CONFESIÓN DE PARTES

"Incluso, a mí me han inventado millones de romances estando casada. ¿Quién podía decir que yo le podía llegar a meter los cuernos a Luciano Castro, que era el protagonista de la telenovela número 1?", reflexionó Sabrina, en voz alta.

"¿Le metiste los cuernos alguna vez?", quiso saber Ángel De Brito, conductor del envío. "He pagado con la misma moneda... Si, si, te escuché la pregunta", cerró, pícara, Rojas.