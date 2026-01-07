Todos los detalles de cómo Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani

"Solo fue un chape. Luciano se puso muy insistente”. Y amplió, la periodista: “Un día se va a comer un brunch a un barcito lindo de Madrid y ve a una chica preciosa, despampanante, de 28 años. A la chica le gustó. Le dio bola. Él le dijo que estaba solo, que estaba trabajando en Madrid. La invitó a su obra de teatro. La invitó a su casa. Se la chapó en la calle porque a ella le gustó”, detalló Iglesias, sobre el "encare" de Castro a la joven europea.

“Ella le contestaba muy esporádicamente. Y él se ponía insistente. Se vieron otra vez más. A ella le llamó la atención que la gente le pedía fotos en la calle...". Luego, Fernanda, compartió un audio de Castro en el que se le escucha hablarle a Sara. “Buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos”.

El nuevo encuentro finalmente no se produjo porque Griselda estaba próxima a llegar a España. Incluso, a esta chica, Castro le dio como justificativo de una cita fallida que se había tenido que ir a grabar a otra localidad.

Luciano Castro, nota

SABRINA LE PUSO "SAL Y PIMIENTA" A SUS REDES SOCIALES

“Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”, fue una de las reflexiones que compartió Sabrina, desde su cuenta de Instagram, en medio de las versiones que indican que su expareja y padre de sus 2 hijos, habría engañado a su actual pareja, Siciliani.

“Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy”, compartió, también, Rojas. “Digas lo que digas, eres lo que haces”, publicó la conductora de las tardes de América, en su cuenta oficial de Instagram.

image

“Claramente, no es un tema que a mí me compete en lo más mínimo. Qué alivio sentirse tan suelta de cuerpo… No estoy más en esos lugares. Hoy estoy tan libre, tan suelta de cuerpo, que digo ‘gracias, Dios’. A él no le importa… él siente que no tiene que dar explicaciones", dijo Sabrina, al aire de la conducción de SQP.

"Igual, Luciano tiene algo que cuando se equivoca te pide perdón… hay gente que es infiel por naturaleza, es así. Muchas veces pedía disculpas, y yo le decía que todo bien, pero no llegues a pedir disculpas, antes es. Pero es mucho más valedero el que te pide perdón que el que te dice que estás loca”, confió, Rojas.