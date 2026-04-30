Escandalosa separación de uno de los hijos de Diego Maradona: ¿Qué pasó?

Se separó Diego Maradona Junior

LA DIFÍCIL HISTORIA DE DIEGO JR.

La italiana Cristiana Sinagra conoció a Diego Maradona cuando jugaba en Nápoles. Fruto de una fugaz relación extramatrimonial dio a luz a Diego Sinagra el 20 de septiembre de 1986 en la ciudad del sur de Italia. Tan sólo tres meses después de la obtención de la Copa del Mundo, que lo tuvo como ganador del Balón de Oro, Maradona padre cruzaba la puerta del escándalo por primera vez, mientras su mujer en aquel entonces, Claudia Villafañe, transitaba su primer embarazo.

Después de negarse en tres oportunidades a realizarse la prueba de ADN, la jueza italiana María Lidia de Luca dio por confirmada la paternidad en 1992. Como parte de esta decisión, autorizó al niño a llevar el apellido de su predecesor y ordenó al Diez a pasar una mensualidad de 4.000 dólares.

Diego Maradona, nota 1

Maradona y el heredero se encontraron cara a cara por primera vez en 2003. El joven recorrió 140 kilómetros en auto desde Nápoles hasta el balneario Fiuggi, donde se encontraba su padre. Él estaba jugando al golf con unos amigos y su hijo se las ingenió para ingresar al predio: le dijo al encargado de seguridad que quería comenzar un curso y para eso necesitaba conocer el green. Todo para hablar con su padre.

Diego Junior llevaba una gorra con visera y anteojos oscuros para no ser reconocido. Al acercarse a su padre se los quitó. La primera reacción del hombre fue alejarse y se subió al caddie para retirarse. "¡Es la última oportunidad que tenés de conocer a tu hijo!", le recriminó el heredero. Inesperadamente, el Diez hizo detener el carrito y volvió atrás.