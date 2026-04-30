Escandalosa separación de uno de los hijos de Diego Maradona: ¿Qué pasó?

Diego Maradona Junior terminó su matrimonio con la italiana Nunzia Pennino, después de más de una década de relación. La ex del jugador lo habría "traicionado" con un cantante napolitano.
Después de más de una década de relación, se terminó la pareja de Diego Maradona Jr. y la italiana Nunzia Pennino. Papás de dos niños, estuvieron juntos casi 12 años y, fruto de su relación, nacieron Diego Matías e India Nicole. Pero detrás de la ruptura sentimental se "esconde" un tercero en discordia que hoy estaría en pareja con la ex nuera de Diego Armando.
"Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir. Ahora, las volvió a cerrar”, contaron al aire de LAM, el programa de Ángel De Brito, en las noches de América.
"Hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novio con el mejor amigo de él. Se llama Carlos, un cantante napolitano. Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió, pero sí que entre Diego Junior y Carlos eran amigos. Es una Icardiada”, aportó Carolina Molinari, quien trajo la información al ciclo.
“Entonces me puse en contacto con el periodista que da a conocer esta noticia, Gabrielle, de Corriere della Sera, y lo que me dice que lo que él contó en los medios es solamente algo muy chiquito, que hay más”, anticipó, sobre lo que tiene para contar el comunicador, desde Europa, y que lo hará en las próximas horas, también para el vivo de Ángel.
La italiana Cristiana Sinagra conoció a Diego Maradona cuando jugaba en Nápoles. Fruto de una fugaz relación extramatrimonial dio a luz a Diego Sinagra el 20 de septiembre de 1986 en la ciudad del sur de Italia. Tan sólo tres meses después de la obtención de la Copa del Mundo, que lo tuvo como ganador del Balón de Oro, Maradona padre cruzaba la puerta del escándalo por primera vez, mientras su mujer en aquel entonces, Claudia Villafañe, transitaba su primer embarazo.
Después de negarse en tres oportunidades a realizarse la prueba de ADN, la jueza italiana María Lidia de Luca dio por confirmada la paternidad en 1992. Como parte de esta decisión, autorizó al niño a llevar el apellido de su predecesor y ordenó al Diez a pasar una mensualidad de 4.000 dólares.
Maradona y el heredero se encontraron cara a cara por primera vez en 2003. El joven recorrió 140 kilómetros en auto desde Nápoles hasta el balneario Fiuggi, donde se encontraba su padre. Él estaba jugando al golf con unos amigos y su hijo se las ingenió para ingresar al predio: le dijo al encargado de seguridad que quería comenzar un curso y para eso necesitaba conocer el green. Todo para hablar con su padre.
Diego Junior llevaba una gorra con visera y anteojos oscuros para no ser reconocido. Al acercarse a su padre se los quitó. La primera reacción del hombre fue alejarse y se subió al caddie para retirarse. "¡Es la última oportunidad que tenés de conocer a tu hijo!", le recriminó el heredero. Inesperadamente, el Diez hizo detener el carrito y volvió atrás.
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