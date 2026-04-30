Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, después de más de quince años juntos

La separación de Gonzalo heredia y Brenda Gandini

¿CECILIA ROTH HABLÓ DE CASUALIDAD?

Con el diario del lunes, como recita la famosa frase popular, quizá, los dichos de Cecilia Roth en televisión, hoy toman otro sentido. Porque la actriz, semanas atrás, en el programa de Moria Casán, se animó a confesar que estuvo enamorada de un actor y que se trató, nada más ni nada menos, que del propio Heredia.

Gonzalo heredia, nota 3 Gonzalo publicó una postal hogareña con la que demostró que ya está viviendo solo.

Tal vez, Roth, se animó a hacer esa declaración pública a sabiendo que Gonzalo estaba terminando con su años de pareja con Brenda. Recordemos que Cecilia y Gonzalo protagonizaron un intenso y mediático romance en 2009, cuando él tenía 27 años y ella 52, separándose poco después.

"Me enamoré de Gonzalo. Gonzalo perdóname, pero estoy diciendo la verdad, fue un enamoramiento muy lindo. No trabajábamos juntos, pero estábamos en Polka antiguo, cada uno en otro plató y fue como ah...", recordó la actriz, a mediados de abril.