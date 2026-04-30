Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, después de más de quince años juntos

Esta vez, la pareja no pudo superar una fuerte crisis y decidieron seguir cada uno por su lado. Y él ya está viviendo solo.
Después de quince años juntos, de superar algunas versiones de crisis, se terminó el amor entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. La pareja decidió tomar distancia después del verano y ahora, cada uno, sigue su camino por su lado. Incluso, el actor ya se mudó solo. El artista ya se mudó y está viviendo solo.
"Es una separación escandalosa porque estaban juntos desde hace muchos años... No hay terceros en discordia, sino una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor", contaron en LAM, el programa de Ángel de Brito, antes de revelar los nombres y apellidos de los famosos que decidieron terminar con su matrimonio.
"Se llevan bárbaro (se echo, de los vio juntos hasta hace poco en una publicación en redes sociales que data de mediados de febrero). Es posible que lo desmientan pero vienen con una crisis hace un tiempo. Se los empezó a ver solos en eventos y era raro porque siempre estaban juntos", contaron, coincidiendo con el actor publicó una foto con su hija y perro en un sillón, junto a una llamativa definición "visita".
Recordemos que el romance arrancó en la ficción, cuando ambos eran parte de la ficción Malparida, que Heredia protagonizó con Juana Viale. Desde entonces, el morocho y la rubia armaron una relación que, con el correr del tiempo, se transformó en familia y que, en la actualidad, incluye a dos hijos.
Con el diario del lunes, como recita la famosa frase popular, quizá, los dichos de Cecilia Roth en televisión, hoy toman otro sentido. Porque la actriz, semanas atrás, en el programa de Moria Casán, se animó a confesar que estuvo enamorada de un actor y que se trató, nada más ni nada menos, que del propio Heredia.
Tal vez, Roth, se animó a hacer esa declaración pública a sabiendo que Gonzalo estaba terminando con su años de pareja con Brenda. Recordemos que Cecilia y Gonzalo protagonizaron un intenso y mediático romance en 2009, cuando él tenía 27 años y ella 52, separándose poco después.
"Me enamoré de Gonzalo. Gonzalo perdóname, pero estoy diciendo la verdad, fue un enamoramiento muy lindo. No trabajábamos juntos, pero estábamos en Polka antiguo, cada uno en otro plató y fue como ah...", recordó la actriz, a mediados de abril.
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