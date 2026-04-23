Juicio por la muerte de Maradona: testimonios clave y un video que conmocionó la sala

En ese marco, se reprodujo un audio en el que Luque se refiere en términos despectivos a las hijas del exfutbolista. “El audio que se exhibió donde yo hablaba peyorativamente, y pido mis disculpas, se da en un contexto de máxima frustración y tensión. Había mucho conflicto familiar”, explicó.

Embed #MARADONA | Escándalo en el juicio: se filtró un audio de Leopoldo Luque insultando a Dalma y Gianinna. “Mirá gorda del ort...”, se lo escucha decir en el mensaje. pic.twitter.com/LHp5RUfQFX — La Posta Diario (@LaPostaDiarioAR) April 21, 2026

También sostuvo que “Gianinna no quería que Ojeda entrara al sanatorio, le pedía a Cosachov y a mí que busquemos excusas” y agregó: “En esta ola de críticas, uno un poco tiene que explicar el contexto que vivía. No digo que se me entienda”.

Frente a Gianinna, que presenció toda la audiencia de este jueves, el neurocirujano imputado reprodujo un mensaje de voz de la hija de Maradona para mostrar que él “no las manipuló” para llevar a Diego a una internación domiciliaria y que fue decisión de ellas.

“Leopoldo Luque estoy tentada con tu mensaje. La verdad yo no comparto ni en pedo la exposición. Hoy (Diego) está en todos lados con la bata con la venda y todo”, se escucha a Gianinna en el audio, en referencia a la foto post operación de cabeza de Maradona.

Y sigue: “A mí lo que más me preocupa es que mi papá nos va a odiar a todos. No caza one (SIC) la que se le viene y en ningún momento se lo planteamos como para decir: ‘Che Diego, para tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso’. Yo sé que se nos puede ir de las manos, pero eso me re preocupa. Se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo”.

El testimonio del médico que constató la muerte

El médico Juan Carlos Pinto relató que la familia pidió continuar con maniobras de reanimación pese a que el cuadro era irreversible. “Yo les dije que sí, pero no lo hice. Ya estaba muerto”, afirmó durante su declaración.

Luego explicó que decidió ordenar la escena tras constatar el fallecimiento. “Lo que hice fue ingresar nuevamente a la habitación, cerrar la puerta, pedir que no entre ningún familiar, y emprolijar el cuerpo”, detalló.

“Era un globo”: la descripción del cuerpo

Pinto describió el estado físico de Maradona con un fuerte impacto en la sala. “El abdomen estaba muy hinchado. Eso puede ser mucha cantidad de grasa porque era obeso o de líquido suelto. En este caso eran las dos cosas: un paciente obeso con ascitis”, sostuvo.

También remarcó la falta de equipamiento médico en el lugar. “Nunca desde que arrancó la reanimación Maradona mostró signos de reacción. En la casa no había desfibrilador, respirador, oxígeno, no había nada. Dentro de la habitación no había elementos para decir que el paciente estaba en una internación domiciliaria, no había nada”.

El médico de emergencias describió la escena al ingresar a la vivienda. “Él estaba en la habitación, en una cama de dos plazas. Le estaban haciendo reanimación: una mujer le hacía compresiones cardíacas y un hombre le hacía respiración boca a boca”, indicó.

Y agregó: “El paciente ya estaba muerto, no tenía pulso ni latidos del corazón. Estaba muy edematizado, con la cara muy hinchada, los miembros edematizados, abdomen globuloso. Era como un globo. No respiraba”.

El relato de la policía científica

El perito Cristian Méndez explicó cómo se realizó el relevamiento en la casa. “Se ingresó e hicimos el relevamiento fotográfico del lugar para entender o ver las características del hecho. El cuerpo de la víctima estaba en la cama”, señaló.

Sobre el entorno, indicó: “En la habitación había algunas botellas de agua mineral, medicación, pero nada más”. También destacó que se realizaron procedimientos habituales para determinar la data de muerte.

El video que impactó en la audiencia

Juicio maradona El video de 17 minutos filmado por la policía científica muestra a Diego muerto sobre la cama

Durante la jornada se exhibió una filmación de 17 minutos realizada el día del fallecimiento. En las imágenes se observó a Maradona recostado, cubierto con una sábana y con un abdomen prominente.

Gianinna Maradona evitó mirar la proyección durante toda la reproducción, mientras Leopoldo Luque siguió parte del video junto a sus abogados. Solo apartó la vista en los momentos más explícitos.

El primer policía en llegar a la casa

El oficial Lucas Farías relató cómo fue su llegada al lugar tras recibir el aviso. “Yo fui al lugar por una descompensación, pero cuando llegué me entregaron el certificado de óbito y sabía que ya estaba fallecido”, declaró.

También describió el momento en que vio el cuerpo. “Lo primero que se ve es un cuerpo que no reaccionaba, que estaba tapado y extremadamente hinchado. Lo vi de un metro y medio o dos de distancia”.

La reconstrucción de los hechos

Farías recordó que al ingresar encontró a Claudia Villafañe en la vivienda y que debió iniciar las actuaciones correspondientes. “Sabía quién era, lo reconocí”, afirmó sobre el momento en que identificó a Maradona.

La audiencia continuará con nuevas declaraciones, entre ellas la ampliación indagatoria del neurocirujano Leopoldo Luque, en un proceso que busca determinar responsabilidades por las condiciones en las que murió el exfutbolista.