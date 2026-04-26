El audio en que Leopoldo Luque cuestiona a las hijas de Diego Maradona: "Son peores que él"

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“Te lo digo por mi salud mental, boludo. Posta que estas minas son peor que el papá”, concluyó Luque, quien exhibió el material ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en la última audiencia donde salió a responder los dichos de Gianinna.

Junto con ese audio, el especialista consignó en otra conversación entablada con el kinesiólogo Nicolás Taffarel que “se quedó sin trabajo” porque “le metieron 400 médicos”.

“¿Estás loco vos? ¿Qué sin laburo, boludo? Tenemos más laburo que antes, olvidate… Vos sos re necesario, Maxi (Pomargo) también. Yo no, boludo. A mí me metieron 400 médicos y mejor la verdad. Mejor, porque la cabeza me explotaba. El único que quedó desempleado me parece que soy yo”, manifestó Luque.