La relación entre Hernán Drago y Xuxa

Hernán Drago recordó cómo era el operativo que realizaba para que la animadora infantil brasileña pasara desapercibida en sus visitas a la Argentina “Se ha quedado muchas veces en nuestra casa… yo la he ido a buscar a Ezeiza con un gorrito, ella así ‘hola, hola’, se subía al auto… y nunca nadie se enteró” explicó el conductor.

DRAGO

“Cuando uno quiere, puede” destacó Drago para explicar el éxito que logró al mantener este vínculo lejos de los flashes, dejando muy en claro que el cariño fue más fuerte que la presión de la exposición pública.

La relación de confianza entre Xuxa y Hernán Drago había tenido un guiño público en 2014, cuando el modelo y conductor participó en el programa "Tu cara me suena" y tuvo el desafío de imitar a la animadora brasileña. Lejos de molestarse, la artista celebró la performance con humor y afecto, y le envió -desde Brasil- un video con consejos para que su versión fuera lo más fiel posible.

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Aquella situación, que pareció una simple gentileza profesional, cobró un nuevo significado luego la confirmación de que Xuxa es un miembro del círculo íntimo de la familia Drago.