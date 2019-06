En esa línea, la señal Lifetime estrena este sábado 15 de junio a las 23 "La Hija de la Mafia" (Victori Gotti: My Father's Daughter), una película que relata la historia real de Victoria Gotti en la que relata cómo fue crecer como la hija del poderoso jefe de la mafia neoyorquina John Gotti, con las dificultades que esto conlleva pero, a su vez, con el brillo y el glamour que tuvo.

ADEMÁS:

Producida por la propia Victoria Gotti, la mujer comparte historias nunca antes reveladas sobre su vida, y la muestra a ella (interpretada por Chelsea Frei), una niña sensible que creció con un padre querido (Maurice Benard) que se preocupaba constantemente por ella.

El film también revive la tragedia de la muerte de su hermano menor y su romance turbulento, prohibido por su padre, con el hombre que más tarde se convertiría en su marido.

Victoria Gotti: La hija de la Mafia está producida por Relevé Entertainment para Lifetime con Victoria Gotti, Jennifer Wachtell (La vida inmortal de Henrietta Lacks) y la productora ejecutiva de Holly Carter (El hogar es donde lo encuentras).

Catherine Cyran (The Prince & Me) dirige un guión coescrito por la propia Victoria Gotti y David Schneiderman (Chasing Liberty). La película está basada en el libro de Gotti "This Family of Mine: What It Was Like Growing Up Gotti.”