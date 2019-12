Sin embargo, el gran parecido de este funcionario con el actor Esteban Lamothe disparó varios comentarios en las redes sociales, y provocó que éste publicara un mensaje a modo de broma en su cuenta de Twitter. “¡Gracias por los mensajes, voy a darlo todo!”, escribió.

Embed Gracias por los mensajes, voy a darlo todo ! pic.twitter.com/sOvvv7vE0v — esteban lamothe (@estebanlamothe) December 10, 2019

Pero lo que no se esperaba Esteban era que el propio ministro se uniera a la broma. “¡Fuerza en esta nueva etapa! Con la situación que nos dejaron es bueno saber que puedo contar con un doble de riesgo”, escribió De Pedro.

Embed Fuerza @estebanlamothe en esta nueva etapa!! Con la situación que nos dejaron es bueno saber que puedo contar con un doble de riesgo. ✌ https://t.co/L3VFeOPrWG — Wado de Pedro (@wadodecorrido) December 11, 2019

No es casual la respuesta del funcionario, dado que Lamothe ya había expresado su alegría por la asunción de Fernández. "Tengo mucha esperanza sobre el gobierno de Fernández, estoy muy esperanzado y me gustan todas las decisiones que tomó hasta ahora. Apoyo a este gobierno, pero voy a ser crítico porque me parece la mejor forma de construir algo a largo plazo y que no pase lo de los últimos cuatro años que, para mí, fue un desastre. Entonces, para eso hay que conciliar. Y siento, según las imágenes, que Macri y Fernández están teniendo una transición pacífica y está bueno que en este país pase eso. Eso me da esperanza, por la paz", le contó al sitio Diario Show.

"Yo lo banco a Alberto, quiero que le vaya bien, lo apoyo profundamente. Lo voté, pero voy a ser crítico con él, muy crítico, porque quiero que esto dure y que los argentinos vuelvan a recuperar la alegría, la ilusión y las ganas de vivir", agregó.

"Antes podía ahorrar y en estos años no pude. Pero soy un agradecido porque tengo trabajo, pero también vi cómo se derrumbaba todo alrededor, mi familia se quedaba sin trabajo y en la calle, la gente se precarizó. Hay poca gente con mucha plata, el capitalismo salvaje", reveló.

