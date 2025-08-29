El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su madre

El bailarín Federico Paleo se refirió a situación que vive la familia y negó las acusaciones de Carmen Barbieri contra él.

El joven fue entrevistado por Desayuno Americano (América TV) en el marco de su participación en el Mundial de Tango que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires.

Ayelen Paleo y su madre M (1) Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo

"No tengo nada que ver"

"Espero que se aclara todo", dijo Federico y aclaró: "No tengo nada que ver"

Consultado sobre las declaraciones de Carmen Barbieri sobre la detención de Elizabeth Rodrigo a la que calificó de "justicia divina"", Federico no respondió nada, aunque desmintió algo que había dicho la conductora sobre él. El bailarín negó haber llamado por teléfono a Carmen para amedrentarla o amenazarla: "No es verdad, estás totalmente equivocado".

Por último, señaló que frente a la detención de su madre, todos los integrantes de familia están "más unidos que nunca".

La detención de Elizabeth Rodrigo

Elizabeth Rodrigo, la mamá de la bailarina Ayelén Paleo, fue detenida el miércoles pasado, luego ser acusada de integrar una red de prostitución de mujeres y se conoció el video del momento en que la Policía se la traslada esposada.

Estefi Berardi difundió en su cuenta de X la grabación donde se puede ver a a la mujer bajando de un auto esposada, escoltada por dos efectivos que la ingresaron a la División Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense.

Según versiones periodísticas, la mujer formaría parte de un grupo delicitivo que engañaba a mujeres ofreciéndoles trabajo como empleadas domésticas y luego las obligaban a prostituirse en departamentos ubicados en distintos puntos del país, como La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe

Elizabeth Rodrigo se encargaba de la logística y de fotografiar a las víctimas para luego publicar el contenido en páginas sexuales, según indicaron fuentes de la investigación.

En el operativo, junto a la mamá de Ayelén Paleo detuvieron a otras tres personas y rescataron a 12 mujeres, de entre 22 y 45 años.

Según la investigación, la red obligaba a las damnificadas a pagar 90 mil pesos para realizar los books de fotos, además de retenerles el 90% del dinero que ganaban.

Mientras que desde el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata asistieron a las femeninas liberadas.