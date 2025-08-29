Nico Vázquez opinó sobre las declaraciones de Mirtha Legrand

MIRTHA

Durante la emisión de "La Noche de Mirtha", la “Chiqui” explicó que no le gustó la forma de actuar de la actriz al reconocer que había sido infiel a Nico, porque dejaba a su ex pareja como “un cornudo” y fue contundente con sus argumentos “Esas cosas no se explican, se ocultan”.

La frase de Mirtha Legrand no tardó en viralizarse a través de las redes sociales y en ser levantada por numerosos portales, lo que volvió a poner el foco de atención en la infidelidad de Accardi y sobre todo, en la forma que la histórica conductora se había referido al actor que actualmente interpreta "Rocky".

image

Con el correr de los días, y ante le repercusión que generó su comentario, la icónica conductora lamentó su exabrupto y, si bien dijo no tener su contacto, buscó comunicarse con el actor para pedirle las respectivas disculpas.

Por su parte Nicolás Vázquez, entendió la situación y agradeció el acercamiento de la “Chiqui” expresando “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”.

Pero no solo Mirtha se disculpó, sino que también asumió el compromiso de ir a ver a Nico interpretando el personaje de Rocky Balboa en el teatro.