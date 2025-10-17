MasterChef Celebrity: ¿quién se salvó de ir a la Gala de Eliminación?

Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina tuvieron los mejores platos de la noche, pero solo uno de ellos logró subir al balcón.
La noche del jueves 16 de octubre fue última oportunidad que tuvieron los participantes de "Masterchef Celebrity" que realizaron los peores platos en las primeras dos emisiones, por eso se esmeraron para cocinar con el objetivo de subir al balcón y sortear la primera Gala de Eliminación que se llevará a cabo el próximo domingo.
En esta oportunidad, el jurado conformado por Donato Di Santis, Damián Betular y Martín Martitegui -que estaba ataviados con guardapolvos, dando pistas acerca de lo que le iban a pedir a las celebrities- les solicitaron que repliquen un plato que los transportara a sus días de escuela.
Después de probar todos los platos, los jurados decidieron que Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina los responsables de los mejores platos de la noche del jueves.
"Mejoraron en presentación, en cocción, en sabor, en guarniciones. Lamentablemente hay solo 1 lugar en el balcón que hace que uno o una de ustedes se salve de ir a la gala de eliminación y tiene un lugar asegurado en la próxima semana. Vale destacar que los cuatro platos están muy bien y el que sube es por esto (poco) . Esa es la actitud, ese es el piso, vamos para adelante" comentó el repostero Damián Betular.
Finalmente el juez del reality culinario anunció "La participante o el participante que sube al balcón y se salva de ir a la gala de eliminación es... Momi". Al escuchar su nombre, la bailarina y actriz subió corriendo al balcón y cuando Wanda Nara le preguntó si se lo esperaba, Giardina le confesó "¡No! Tengo piel de gallina literal".
