MasterChef Celebrity: ¿quién se salvó de ir a la Gala de Eliminación?

En esta oportunidad, el jurado conformado por Donato Di Santis, Damián Betular y Martín Martitegui -que estaba ataviados con guardapolvos, dando pistas acerca de lo que le iban a pedir a las celebrities- les solicitaron que repliquen un plato que los transportara a sus días de escuela.

MOMI

Después de probar todos los platos, los jurados decidieron que Pablo Lescano, Emilia Attias, Susana Roccasalvo y Momi Giardina los responsables de los mejores platos de la noche del jueves.

"Mejoraron en presentación, en cocción, en sabor, en guarniciones. Lamentablemente hay solo 1 lugar en el balcón que hace que uno o una de ustedes se salve de ir a la gala de eliminación y tiene un lugar asegurado en la próxima semana. Vale destacar que los cuatro platos están muy bien y el que sube es por esto (poco) . Esa es la actitud, ese es el piso, vamos para adelante" comentó el repostero Damián Betular.

MCC

Finalmente el juez del reality culinario anunció "La participante o el participante que sube al balcón y se salva de ir a la gala de eliminación es... Momi". Al escuchar su nombre, la bailarina y actriz subió corriendo al balcón y cuando Wanda Nara le preguntó si se lo esperaba, Giardina le confesó "¡No! Tengo piel de gallina literal".