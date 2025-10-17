La estrategia de Telefe para reforzar sus noches: vuelve un clásico de la pantalla chica

Según informó @forofms a través de su cuenta de X, desde el lunes 20 de octubre a las 21:30, el canal "de las pelotas" emitirá ediciones especiales de Pasalabra con Iván de Pineda, un clásico que supo instalarse en cada horario en el que salió al aire, y es uno de los "tanques" de la emisora.

La idea de la gerencia -en pleno proceso de cambio, pues el canal fue vendido- es reforzar el contenido del ciclo culinario haciendo que sus distintos participantes (22) participan del programa de entretenimiento de Pineda, para reforzar su imagen y retroalimentarse. Es decir, aprovechar a los integrantes del show televisivo para hacer una suerte de 2 x 1.

Esto de planea así para estos últimos meses del año de cara a que Masterchef tiene que llegar a fin de año ya que la nueva edición de Gran Hermano -en este caso Generación Dorada, liderado por Santiago del Moro que acaba de firmar contrato con la emisora por 5 años más- está prevista recién para comienzos del 2026, con la fecha concreta de lanzamiento todavía por definirse (se habló de que sería en enero y, luego, febrero).

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú

Esta semana, Telefe anunció la vuelta de Popstars, el docu-reality musical del que surgieron las recordadas bandas pop Bandana y Mambrú. “¡Lo esperaste, lo soñaste! En 2026 tu show está por comenzar. "¡Sí, vuelve Popstars por Telefe!“, presentaron con bombos y platillos la vuelta del programa que se estrenó en 2001 por la pantalla de Azul Televisión, actual El Nueve.

Recordemos que el formato de tevé que suó marcar a toda una generación, en su primera temporada formó el grupo compuesto por Lowdez Fernández, Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi, que logró récords de ventas de discos y de presentaciones en el teatro Gran Rex, sobre la mítica Calle Corrientes.