Evangelina Anderson indignada por el pedido de un colegio para inscribir a sus hijos

“¿Es normal que para registrar a un niño en la escuela como uno de los principales requisitos te pidan foto de la familia? Me parece terrible. ¿Eso no es un claro ejemplo de racismo?”, escribió en su cuenta de Instagram donde compartió la captura con la lista de los requisitos que demanda el colegio Northlands, sede Olivos, subrayando "Photo of the family" (Foto de la familia).

En su descargo contó que nunca antes le habían pedido algo similar: “En todos los colegios en los que tuve la posibilidad de llevar a mis hijos a lo largo de estos años jamás vi una cosa así”, asumiendo que se trata de un acto discriminatorio.

"Es una vergüenza, no envíes a los chicos ahí. Busca un colegio que tenga valores, ahí están clasificando", "Colegio elitista" y "Terrible, cómo si el aspecto físico importara", son algunos de los comentarios que Evangelina Anderson compartió de sus seguidores.

Evidentemente, esa no será la escuela a la que asistirán los tres hijos de la pareja tras vivir y educarse todos estos años en Alemania...