Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron finalmente su boda

La historia de la pareja comenzó en 2016, cuando Georgina trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid. La modelo contó que sintió “mariposas en el estómago” cuando Ronaldo ingresó al local acompañado por su hijo mayor y algunos amigos. La relación se hizo pública en 2017, cuando ambos aparecieron juntos en la gala de los premios The Best y posteriormente el futbolista compartió una fotografía con ella en Instagram.

Durante estos años, Ronaldo y Georgina formaron una familia. En noviembre de 2017 nació Alana Martina, mientras que ese mismo año llegaron los mellizos Eva y Mateo mediante un vientre de alquiler. En 2022, la pareja atravesó uno de sus momentos más difíciles cuando uno de sus hijos falleció durante el parto, mientras que su hermana gemela, Bella Esmeralda, sobrevivió.

Ronaldo esperaba gemelos con la modelo argentina Georgina Rodríguez.

Ronaldo habló en distintas oportunidades sobre el vínculo con Georgina y la importancia de su familia. Antes del anuncio de la boda, había señalado que esperaba sentir un “clic” que le indicara que finalmente había llegado el momento de casarse. Ahora, después de años de relación, ambos confirmaron que avanzarán hacia el matrimonio, aunque todavía no se informó en el material disponible cuándo ni dónde será la ceremonia.

En Portugal se comieron el amague y creyeron que una boda era la de CR7 y Gerogina

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La expectativa por una posible boda había generado incluso una confusión en Funchal, ciudad natal de Ronaldo. El sábado 8 de junio, más de 2.000 personas se reunieron frente a la Catedral de Funchal porque circulaba el rumor de que el futbolista y Georgina podían casarse allí. La llegada de un Rolls-Royce con una novia alimentó todavía más la versión, pero la mujer que descendió del vehículo no era Georgina Rodríguez.

El sacerdote Marcos Gonçalves confirmó que no había ninguna reserva a nombre de Ronaldo y que esa era la única boda prevista para ese día. La pareja que contrajo matrimonio era de Madeira y residía en Francia, por lo que la multitud terminó siendo testigo de una boda completamente ajena al futbolista. La historia llegó posteriormente a Ronaldo, quien reaccionó con humor ante la confusión que se había generado en su ciudad natal.