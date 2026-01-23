Facundo Arana y María Susini se separaron tras 20 años de relación

“Los separados son… Facundo Arana y María Susini”, lanzó Ángel de Brito al aire, una frase que generó sorpresa y rápidamente marcó la magnitud de la noticia.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la ruptura no estuvo atravesada por peleas ni episodios conflictivos. “Se tienen mucho cariño y trataron de seguir, pero como pareja ya no funcionaban”, explicaron en el programa, dando a entender que la decisión llegó después de varios intentos por sostener la relación.

Un punto importante es que Susini ya comenzó a hablar del tema con su círculo íntimo. “Por eso la información empieza a circular. Incluso lo conversó bastante durante un viaje”, detalló Pepe Ochoa.

Lejos de un quiebre traumático, el vínculo entre ambos continúa en buenos términos. De hecho, revelaron que esta misma semana compartieron tiempo juntos en Mar del Plata. “Se muestran juntos porque no hay conflicto, pero el amor ya no está”, aclaró el panelista. Mientras María aborda la separación con mayor naturalidad, Facundo estaría procesándola de manera más reservada: “Ella lo habla más; él se muestra más reticente frente a la situación”.

Vale recordar que los rumores de crisis habían surgido el año pasado, aunque en aquel entonces Arana los negó públicamente. Incluso, a fines de año, cuando visitó Bondi, habló de María y aseguró que la relación atravesaba un buen momento.