Todos los nominados para los Oscar

La 98° edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se transmitirá a partir de las 20 por TNT y HBO Max.

Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el anfitrión de la velada, despues de que su conducción en 2025 fuera bien recibida y logró mejorar audiencias con un estilo más ágil e irónico.

Todos los nominados

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning — Valor Sentimental

Inga Ibsdotter Lileaas — Valor Sentimental

Amy Madigan — La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku — Pecadores

Teyana Taylor — Pecadores

Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La Máquina

La hermanastra fea

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

La niña que lloraba perlas

Plan de Retiro

Las Tres Hermanas

image Leonardo Di Caprio nominado por "Una batalla tras otra"

Mejor Guión Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueño de Trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Sólo un Accidente

Marty Supreme

Valor Sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje

La Mancha del Carnicero

Una amiga de Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro — Una batalla tras otra

Jacob Elordi — Frankenstein

Delroy Lindo — Pecadores

Sean Penn — Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård — Valor Sentimental

Mejor Cast

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El Agente secreto

Pecadores

Mejor Vestuario

Avatar: Fuego y Ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Pecadores

Mejor Canción Original

Relentless — Dear Me

Golden — KPop Demon Hunters

I Lied to You — Pecadores

Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi

Train Dreams — Sueño de Trenes

Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfect in Strangeness

Mejor Película Internacional

El Agente Secreto

Sólo un accidente

Valor Sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Mejor Película Animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Pecadores

image "Pecadores" con 16 nominaciones

Mejor Montaje

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor Sentimental

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y Ceniza

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Pecadores

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueño de Trenes

Mejor Actor

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Pecadores

Wagner Moura — El Agente Secreto

Mejor Actriz

Jessie Buckley — Hamnet

Roser Byrne — Si pudiera te patearía

Kate Hudson — Song Sung Blue

Renate Reinsve — Valor Sentimental

Emma Stone — Bugonia

Mejor Director

Chloé Zhao — Hamnet

Josh Safdie — Marty Supreme

Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra

Joachim Trier — Valor Sentimental

Ryan Coogler — Pecadores

Mejor Película