22 de enero de 2026
- 12:01
Todos los nominados para los Oscar
Conocé la lista de los nominados para la 98° edición de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Favoritos y sorpresas.
Se anunciaron las nominaciones a los
Premios Oscars 2026, donde las películas " Pecadores", "Golden", "KPop Demon Hunters", "Una batalla tras otra" y el protagónico de Timothée Chalamet llegaron como candidatas con mucha fuerza. Por el lado de los argentinos, "Belén" quedó afuera de las cinco finalistas.
La 98° edición de los
Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se transmitirá a partir de las 20 por TNT y HBO Max.
Por segundo año consecutivo,
Conan O’Brien será el anfitrión de la velada, despues de que su conducción en 2025 fuera bien recibida y logró mejorar audiencias con un estilo más ágil e irónico. Todos los nominados
Mejor Actriz de Reparto Elle Fanning — Valor Sentimental Inga Ibsdotter Lileaas — Valor Sentimental Amy Madigan — La hora de la desaparición Wunmi Mosaku — Pecadores Teyana Taylor — Pecadores
Maquillaje y Peluquería Frankenstein Kokuho Pecadores La Máquina La hermanastra fea
Mejor Cortometraje Animado Butterfly Forevergreen La niña que lloraba perlas Plan de Retiro Las Tres Hermanas
Leonardo Di Caprio nominado por "Una batalla tras otra"
Mejor Guión Adaptado Bugonia Frankenstein Hamnet Una batalla tras otra Sueño de Trenes
Mejor Guion Original Blue Moon Sólo un Accidente Marty Supreme Valor Sentimental Pecadores
Mejor Cortometraje La Mancha del Carnicero Una amiga de Dorothy El drama de época de Jane Austen The Singers Dos personas intercambiando saliva
Mejor Actor de Reparto Benicio del Toro — Una batalla tras otra Jacob Elordi — Frankenstein Delroy Lindo — Pecadores Sean Penn — Una batalla tras otra Stellan Skarsgård — Valor Sentimental
Mejor Cast Hamnet Marty Supreme Una batalla tras otra El Agente secreto Pecadores
Mejor Vestuario Avatar: Fuego y Ceniza Frankenstein Hamnet Marty Supreme Pecadores
Mejor Canción Original Relentless — Dear Me Golden — KPop Demon Hunters I Lied to You — Pecadores Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi Train Dreams — Sueño de Trenes
Mejor Documental The Alabama Solution Come See Me in the Good Light Cutting Through Rocks Mr. Nobody Against Putin The Perfect Neighbor
Mejor Cortometraje Documental All the Empty Rooms Armed Only with a Camera Children No More: Were and Are Gone The Devil Is Busy Perfect in Strangeness
Mejor Película Internacional El Agente Secreto Sólo un accidente Valor Sentimental Sirat La voz de Hind Rajab
Mejor Película Animada Arco Elio KPop Demon Hunters La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia Zootopia 2
Mejor Diseño de Producción Frankenstein Hamnet Marty Supreme Una batalla tras otra Pecadores
"Pecadores" con 16 nominaciones
Mejor Montaje F1 Marty Supreme Una batalla tras otra Valor Sentimental Pecadores
Mejor Sonido F1 Frankenstein Una batalla tras otra Pecadores Sirat
Mejores Efectos Visuales Avatar: Fuego y Ceniza F1 Jurassic World: Rebirth The Lost Bus Pecadores
Mejor Fotografía Frankenstein Marty Supreme Una batalla tras otra Pecadores Sueño de Trenes
Mejor Actor Timothée Chalamet — Marty Supreme Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra Ethan Hawke — Blue Moon Michael B. Jordan — Pecadores Wagner Moura — El Agente Secreto
Mejor Actriz Jessie Buckley — Hamnet Roser Byrne — Si pudiera te patearía Kate Hudson — Song Sung Blue Renate Reinsve — Valor Sentimental Emma Stone — Bugonia
Mejor Director Chloé Zhao — Hamnet Josh Safdie — Marty Supreme Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra Joachim Trier — Valor Sentimental Ryan Coogler — Pecadores
Mejor Película Bugonia F1 Frankenstein Hamnet Marty Supreme Una Batalla tras otra El Agente Secreto Valor Sentimental Pecadores Sueño de Trenes
