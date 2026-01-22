Todos los nominados para los Oscar

Espectáculos |

Se anunciaron las nominaciones a los Premios Oscars 2026, donde las películas "Pecadores", "Golden", "KPop Demon Hunters", "Una batalla tras otra" y el protagónico de Timothée Chalamet llegaron como candidatas con mucha fuerza. Por el lado de los argentinos, "Belén" quedó afuera de las cinco finalistas.

La 98° edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, y se transmitirá a partir de las 20 por TNT y HBO Max.

Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el anfitrión de la velada, despues de que su conducción en 2025 fuera bien recibida y logró mejorar audiencias con un estilo más ágil e irónico.

Todos los nominados

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning — Valor Sentimental
  • Inga Ibsdotter Lileaas — Valor Sentimental
  • Amy Madigan — La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku — Pecadores
  • Teyana Taylor — Pecadores

Maquillaje y Peluquería

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • La Máquina
  • La hermanastra fea

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • La niña que lloraba perlas
  • Plan de Retiro
  • Las Tres Hermanas
image
Leonardo Di Caprio nominado por

Leonardo Di Caprio nominado por "Una batalla tras otra"

Mejor Guión Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueño de Trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Sólo un Accidente
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje

  • La Mancha del Carnicero
  • Una amiga de Dorothy
  • El drama de época de Jane Austen
  • The Singers
  • Dos personas intercambiando saliva

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro — Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi — Frankenstein
  • Delroy Lindo — Pecadores
  • Sean Penn — Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård — Valor Sentimental

Mejor Cast

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El Agente secreto
  • Pecadores

Mejor Vestuario

  • Avatar: Fuego y Ceniza
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores

Mejor Canción Original

  • Relentless — Dear Me
  • Golden — KPop Demon Hunters
  • I Lied to You — Pecadores
  • Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
  • Train Dreams — Sueño de Trenes

Mejor Documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfect in Strangeness

Mejor Película Internacional

  • El Agente Secreto
  • Sólo un accidente
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • La voz de Hind Rajab

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
  • Zootopia 2

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
image

"Pecadores" con 16 nominaciones

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y Ceniza
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueño de Trenes

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet — Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke — Blue Moon
  • Michael B. Jordan — Pecadores
  • Wagner Moura — El Agente Secreto

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley — Hamnet
  • Roser Byrne — Si pudiera te patearía
  • Kate Hudson — Song Sung Blue
  • Renate Reinsve — Valor Sentimental
  • Emma Stone — Bugonia

Mejor Director

  • Chloé Zhao — Hamnet
  • Josh Safdie — Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra
  • Joachim Trier — Valor Sentimental
  • Ryan Coogler — Pecadores

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una Batalla tras otra
  • El Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sueño de Trenes

