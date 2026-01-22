Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" Bazterrica por publicaciones racistas y xenofóbicas

Según consta en la presentación, la denunciante solicitó la habilitación de feria y la adopción de “medidas urgentes”, al considerar que los mensajes difundidos constituyen un caso de “violencia digital dirigida” contra una mujer, con un agravante por motivos de origen nacional y racialización.

De acuerdo al escrito, Ferreira señaló que Bazterrica, quien se presenta en Instagram como “Javi Bax” y utiliza la cuenta verificada @elgigolooficial, habría publicado historias con una imagen suya acompañada de “expresiones y símbolos inequívocamente racistas y xenófobos”.

Entre el material aportado a la causa se incluyeron capturas de pantalla de historias en las que se leen frases como “Zoológico pide donaciones de bananas para la chimpancé @anamaferreira” y “Argentina te sacó el hambre en el país de mierda donde naciste”.

La denunciante sostuvo que las publicaciones tuvieron “audiencia masiva e inmediata replicación” y que el contenido difundido “humilla, deshumaniza, estigmatiza y promueve hostilidad social”, además de afectar de manera directa su vida personal, social y profesional.

En la denuncia también se hizo referencia a que Bazterrica “registra antecedente de condena por estafas en el año 2019”, según publicaciones periodísticas, lo que (según el escrito) agrava el “riesgo de reiteración” y evidencia un “perfil de impunidad mediática”.

La presentación, que lleva la firma del abogado Rodrigo Tripolone, solicitó que se intime al denunciado a cesar el hostigamiento, la preservación de la evidencia digital, requerimientos a Meta Platforms Inc., la adopción de medidas de protección y la remoción del contenido denunciado.

Finalmente, el documento pide la intervención de la Fiscalía especializada, la adopción de medidas urgentes y una eventual suspensión o inhabilitación de la cuenta @elgigolooficial en caso de verificarse la reiteración del ataque digital.