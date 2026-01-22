Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara y la acusó de "mitómana"

Las palabras de Wanda Nara se dieron durante una entrevista televisiva, allí aseguró que mantenía contacto con el padre de sus hijas y que, pese a los conflictos del pasado, para ella seguía siendo parte de su familia. Esa versión fue replicada por distintos medios y generó una rápida reacción del deportista.

Sin rodeos, Icardi utilizó sus redes sociales para negar esas afirmaciones. En su mensaje afirmó que las declaraciones eran falsas y cuestionó la credibilidad de su ex pareja. Además sostuvo que no existe ni existirá ningún tipo de vínculo personal más allá de lo estrictamente parental.

En su publicación, el futbolista enumeró distintos episodios judiciales y familiares que, según explicó, hacen imposible cualquier acercamiento. Mencionó denuncias cruzadas, conflictos por el régimen de visitas y situaciones que forman parte de causas en trámite. También dejó en claro que no mantiene diálogo directo.

Dura acusación

Otro de los puntos que más repercusión generó fue la acusación económica. Icardi afirmó que su ex pareja le habría sustraído una suma millonaria en euros, hecho que señaló como público y judicializado. En ese mismo tramo apuntó contra un ex abogado de Wanda Nara, a quien responsabilizó por irregularidades.

Para cerrar, el jugador fue contundente y estableció un límite claro, afirmó que Wanda Nara es únicamente la madre de sus hijas y que nunca volverá a considerarla familia. El mensaje buscó cerrar cualquier especulación sobre una posible reconciliación.