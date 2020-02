Falleció Javier Musetti, un asesor de moda de las famosas

En "Los Ángeles de la Mañana", Ángel De Brito recordó que "era muy querido en el medio y vistió a casi todas, desde Mirtha Legrand hasta últimamente Graciela Borges, con quien fue el otro día a ver Hello Dolly!, el pasado viernes, y luego fueron a cenar junto a Lucía Galán" y destacó que el diseñador "empezó a sentirse mal el lunes. Tuvo un paro cardíaco y sus hermanos lo llevaron al CEMIC y no pudo pasarlo este paro lamentablemente".

"Era amigo de Jorge Ibáñez y había estado hace poco comiendo con Mabel, la mamá", añadió el conductor.

En tanto Anamá Ferreira compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que explicó que esta atravesada por una "tristeza infinita, todavía no lo puedo creer que ya no estés con nosotros" e insistió en que Musetti es su "amigo, mi hermano de toda la vida. Partiste al cielo, que tremenda tristeza, no tengo palabras; como te vamos a extrañar".

Mientras que Graciela Borges concluyó que "es imposible describir todo lo que te amamos. Felicidad de estos días juntos, y tristeza infinita por tu partida".

Sus restos serán despedidos hoy en el Cementerio de la Chacarita.