Falleció Willy Quiroga, integrante fundador de Vox Dei

El deceso del bajista y voz del grupo Vox Dei, se produjo en la Clínica de la Trinidad de Quilmes, en donde se encontraba internado.

En agosto de 2024, Willy Quiroga anunció en sus redes sociales que se retiraba de los escenarios por motivos de salud. Su reciente diagnóstico de EPOC -enfermedad pulmonar obstructiva crónica- le impedía seguir cantando, ni tocando y por lo tanto, no podría continuar con su banda.

Willy.mp4

“Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda” expresó en el comienzo de el mensaje a sus fans.

Embed

En el cierre de su video destacó “Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles también por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo".

Embed

Wilfrido Aníbal Quiroga, más conocido como Willy, nació Río Cuarto, Córdoba, el 17 de mayo de 1940 y desde hace muchos años residía en el partido de Quilmes, donde fue declarado Ciudadano Ilustre. A fines de la década del '50 y luego de ver a músicos como Bill Haley & sus cometas y Elvis Presley, fue que se interesó por el rock and roll.

image.png

En 1967 conoció a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy, juntos forman el grupo "Mach 4", que cantaba en inglés y tenía una estética similar a Los Beatles. Tiempo después cambiaron su nombre por Vox Dei, dando comienzo a la leyenda. Originalmente, Quiroga era el guitarrista y Soulé el bajista, pero luego cambiarían de instrumentos, Willy fue el único miembro de original que ha participado en todos los discos de Vox Dei.