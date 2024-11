Fátima Florez le dio una advertencia a Yuyito González

Sucede que cuando Javier Milei estaba de novio con la comediante, el entonces candidato presidencial fue al programa de Yuyito, donde la conductora le realizó una entrevista en la que lo llenó de halagos que hasta hicieron que el economista se pudiera colorado.

La humorista habló con Socios del Espectáculo desde Estados Unidos, donde vive actualmente y trabaja presentando sus shows, sobre los que se dijo que fueron un fracaso, aunque Fátima contó que el año que viene volverá a realizarlos.

"Tengo vivienda para rato en Las Vegas, tengo apartamento rentado por un año", comentó la humorista que ya dio por superado el duelo de su ruptura con Milei: "Cuando se termina la pareja, es un momento de transición, uno no es un robot, somos seres humanos".

yuyito-gonzalez-y-javier-mileijpg.jpg Milei le brindó una entrevista a su pareja, Yuyito González.

El karma implacable

Al ser consultada sobre la actitud de Yuyito González, aclaró que no la considera una enemiga: "Hay que tener buenos sentimientos, le deseo el bien a todas las parejas del mundo, está buenísimo el amor, que la gente se quiera".

Sin embargo, reconoció que no le pareció bien el tono de la entrevista que la exvedette le hiciera a Miliei el año pasado en su programa: "Cuando fue en aquel momento al programa, yo nunca miraría a un tipo que está de novio con una mujer, del karma no escapa nadie. Hay tantos tipos dando vuelta, que mirar a uno que está en pareja, no me parece de buena gente. Tal vez vino a aprender esto".

Por último, habló de su expareja Norberto Marcos, con quien compartió más de 20 años de su vida y que se mostró triste cuando ella confirmó su romance con Milei: "Con Norberto somos familia, no somos más pareja, pero tengo los mejores recuerdos"