Tres años después en la pista de baile más famosa del país con Laurita Fernández se erigieron como ganadores y con la crítica unánime a favor de la pareja porque desde el certamen en 2006 hasta hoy fue la que más emocionó a la audiencia en las diferentes performances. Este año se proyectaba a la final, casi con los ojos cerrados, en compañía de Lourdes Sánchez (una histórica bailarina del ciclo y mujer del productor "Chato" Prada), pero la salud a la bailarina le jugó una mala pasada que puso su vida en peligro, producto de una infección generalizada le debieron sacar las trompas de Falopio y el apéndice. Su reemplazo es Soledad Bayona.

Fede dudó de su continuidad sin Lourdes Sánchez, pensó ir al teléfono pero lo convenció la bailarina de seguir peleando por el sueño: "Trabajo hace tantos años en esta productora y nunca había bailado con ella; siempre me tocaba jugar en contra de Lourdes. No porque estaba con Laura (Fernández, su exnovia y eterna rival de Lourdes) sino porque estaba en otro equipo. No me importa seguir o no, sino que quiero que ella vuelva. No quería reemplazo, quería ir al teléfono directo pero en este no hay teléfono. Tengo una carga. Me siento débil. Pero, acá estamos cuidando su lugar, es la responsabilidad máxima"

Hoy con el corazón solitario, recuerda a Laurita Fernández como "un gran amor", quien lo dejó por Nicolás Cabré el año pasado. Fede hoy tiene puesta toda la atención en su trabajo. Desde 2012 se convirtió en Showmatch en una figura imprescindible: "Tinelli me venía llamando y recién en 2012 me convence. Yo estaba mal por la separación de mis padres y acepté. Me pregunté ¿por qué no voy a probar? y me abrió un mundo divertido y la gente me levantó el pulgar. Yo creo que al show le sumo, no soy imprescindible. Tinelli sabe que me pongo la camiseta y juego al juego que proponen hasta donde puedo. No quiero más conflictos".